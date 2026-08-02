جزئیات «پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در تهران» اعلام شد
نشست خبری «پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در تهران» با حضور محمدباقر اعلمی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز یکشنبه ۱۱ مرداد در ساختمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر اعلمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: چند سالی است که سازمان فرهنگی و هنری مسئولیت انجام اقدامات و هماهنگیهای درون شهرداری را برای راهپیمایی جاماندگان از زیارت اربعین حسینی (ع) بر عهده دارد. امسال با تیم جدید مدیریتی تلاش کردیم با همه موضوعات تفاوتهایی را در هماهنگیها داشته باشیم.
اعلمی خاطرنشان کرد: مراسم اربعین برای مردم به یک مدلی تبدیل شده که به سفر عراق و زیارت میروند و امسال هم قشری از مردم نتوانستند در مسیر اصلی شرکت کنند. تفاوت اصلی امسال فقدان رهبر شهیدمان است که همه این مراسم تحتالشعاع این حادثه بزرگ قرارگرفته است. موضوع اصلی خونخواهی رهبر شهیدمان و انتقامجویی است که مردم عزیزمان مطالبهاش میکنند. شعارهایی که برای این مسیر انتخاب شده در امتداد همین مسیر قرار دارد. مجموعه شهرداری تهران با همه امکاناتش و با حضور همه معاونتها و زیرمجموعههایش مثل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، آتشنشانی، مدیریت بحران، مدیریت پسماند، سازمان زیباسازی و تمام اجزای شهرداری پای کار آمده تا تسهیلگری برای موکبداران و مردم فراهم شود.
وی افزود: دستگاههای مختلفی مثل مجموعه سپاه تهران بزرگ، مجموعه سپاه استان تهران، اورژانس، سازمان آب، وزارت نیرو و... هم پای کار آمده پ در صدد برگزاری یک کار بزرگ خواهند بود.
اعلمی گفت: بحث ثبتنام موکبها موضوع دیگری است. طی سالهای گذشته به گروههای مردمی و هیئات مختلف رسیدهایم که امسال هم ثبتنام کردهاند. آنچه در سازمان فرهنگی و هنری موکبداران ثبتنام کردهاند قریب به دوهزار موکب است و در کنار ۶هزار پلاکگذاری، ۳هزار تا ۳هزار و پانصد موکب اضافه خواهند شد.
وی افزود: تلاش ما این بود که تسهیلگری کنیم، تاکید شهردار محترم تهران این است که کار نباید از دست مردم خارج شود، آنچه که مجموعه سازمان فرهنگی هنری پیشبینی کرده ۱۷ خیمه هنر در طول مسیر است که این خیمهها محلی برای حضور هنرمندان و ارائه هنرهایشان است. خیمه اصلی را در میدان شوش در نظر داریم، ۳۵ پردیس فرهنگی و هنری را در اختیار فرهنگسراها قرار دادیم، ۴۰ موکب مادر و کودک پیشبینی کردهایم و سه بخش را برای پخش آثار کوتاه مرتبط در نظر گرفتهایم.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: امسال تقریبا از بعد از نماز صبح همه مواکب آماده هستند اما شروع رسمی ساعت ۶ صبح در میدان امام حسین (ع) خواهد بود. در پایان مسیر هم ایستگاه سلام را پیشبینی کردهایم، با توجه به حجم حضور مردم بنا بر این است که در این ایستگاه زیارتی انجام شود. در حوزه حمل و نقل عمومی هم همانطور که عرض کردم مجموعههای مختلف با تمام ظرفیتهای سال گذشته پیشبینی شدهاند، قریب به ۱۰۰۰ اتوبوس پیشبینی شده است، در حوزه تاکسیرانی قریب به ۴۰۰ دستگاه ون مهیا شده و مترو هم مثل گذشته تمام ظرفیتش پای کار آمده، امسال برای اولین بار مجموعه سازمان آتشنشانی تلاش کرده فضایی برای نصب مهپاشها فراهم کند و ۴ قطعه ۴۰۰ متری در مسیر مهیا شده است. تلاشمان بر این است که مردم امسال راهپیمایی اربعین خنکتری در این مسیر تجربه کنند. مجموعه آتشنشانی تقریبا در ۱۰۰ محور در طول مسیر تجهیزاتش را پای کار آورده است. مجموعههای سلامت شهرداری و اورژانس هم تمهید کردهاند که تقریبا ۱۰۰ آمبولانس، ۱۱۰ موتور آمبولانس و ۴۵ تیم پیاده را مستقر کرده و شهرداری ۱۵ موکب اخبار گمشدگان آماده کرده است. امسال برای اولین بار رویداد رسانه را در طول مسیر طراحی کردیم و اجراهای مختلف را در نظر گرفتهایم. مساجد هم پای کار آمدهاند، فعال هستند و باید عرض کنم که تمام دستگاههای خدماترسان با تمام تجهیزاتشان حضور دارند. از مردم دعوت میکنم با پرچمهای سرخ یالثارات الحسینشان در این مسیر حاضر شوند.