اربعین بستری برای همبستگی جهانی است
راهپیمایی دهها میلیونی اربعین در اندیشه رهبر شهید انقلاب صرفاً یک نماد دینی و آیینی نیست بلکه منبعی عظیم برای تولید قدرت نرم در عرصه جهانی و بستری تمدنساز برای همبستگی انسانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت مؤسسه بینالمللی تقارب فرهنگها و همکاری مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی کشورمان در بغداد همایش بینالمللی «اربعین؛ جلوه قدرت نرم در معادلات جهانی در اندیشه قائد شهید، امام خامنهای» با حضور جمعی از اندیشمندان، نخبگان علمی و علمای برجسته از کشورهای مختلف جهان در جوار حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی برگزار شد.
در ابتدای این همایش فریدون باقری، دبیر همایش با تأکید بر لزوم بازخوانی ظرفیتهای تمدنی اربعین گفت: هدف از برگزاری این همایش ارائه تصویری دقیق از قدرت نرم و جایگاه اربعین در منظومه فکری قائد شهید، امام خامنهای (قدسسره) است. چرا که راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین بهعنوان یک قدرت تمدنساز دارای مؤلفههای بنیادین مانند همبستگی فراملی، ظلمستیزی، گفتمان عدالتخواهانه، معنویت عقلانی، ایثار و فداکاری اجتماعی است؛ این مؤلفهها چنان قدرتمند هستند که میتوانند معادلات جهانی را به نفع جبهه حق و عدالت تغییر داده و بستری برای تقابل با هجمه نرم و رسانهای نظام سلطه ایجاد کنند.
باقری در تشریح ضرورت برگزاری این رویداد تصریح کرد: در شرایطی که جهان شاهد تقابل ارزشهای الهی با جریانهای سلطهگر است تبیین ابعاد راهبردی اربعین امری ضرورتی است.
وی وقایع تلخ و جنگهای ناعادلانه و تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه را گواه بر شکست نظمهای خودساخته استکبار جهانی و نتیجه تداوم سیاستهای یکجانبهگرایی شیطان بزرگ دانست.
باقری افزود: اربعین در اندیشه رهبر شهید انقلاب صرفاً یک نماد دینی و آیینی نیست بلکه منبعی عظیم برای تولید قدرت نرم و همبستگی انسانی در نفی ظلم و بیعدالتی و ساخت و اصلاح تمدن بشری محسوب میشود.
دبیر همایش در خصوص برونداد این نشست گفت: مهمترین دستاورد این همایش تضارب آرا میان اندیشمندان کشورهای مختلف در این موضوع بوده که مقرر است مقالات ارائهشده در قالب کتاب، جهت بهرهبرداری پژوهشگران و علاقهمندان حوزه مطالعات اربعین به چاپ برسد.
در این همایش از سخنرانان ایرانی و غیرایرانی این رویداد بینالمللی میتوان به حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت، حجتالاسلام رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام حاج ابوالقاسمی از اساتید حوزه، احمد راسم النفیس، نویسنده و پژوهشگر اسلامی از مصر، ادریس هانی از مراکش، سید محمد حسینی، معاون سابق رئیسجمهور، حجتالاسلام احمدی، معاون فرهنگی ستاد مرکزی اربعین، محسن صالح از لبنان، علیاصغر عامری، معاون مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسعود روانخواه، مدیر بنیاد گفتوگو و دوستی ملل و همچنین اساتید و نخبگان علمی از کشورهای عراق، لبنان و آفریقایجنوبی اشاره کرد که هرکدام به ارائه دیدگاهها و نقطهنظرات پرداختند.