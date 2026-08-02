«فاز چهارم» با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر پخش میشود
فیلم مستند ورزشی «فاز چهارم» به کارگردانی جان کلاچکیویچ، دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر روی آنتن میرود.
این مستند ورزشی با بهرهگیری از تصاویر چشمنواز و فناوری تصویربرداری پیشرفته، مخاطبان را به سفری هیجانانگیز در دل طبیعت و ورزشهای ماجراجویانه میبرد و جلوههایی کمنظیر از توانمندی انسان در مواجهه با طبیعت را به تصویر میکشد.
شبکه فراتر این اثر را با کیفیت 4K-HDR برای علاقهمندان به مستندهای ورزشی و تصاویر باکیفیت تلویزیونی پخش خواهد کرد.
فیلم مستند «فاز چهارم» دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه فراتر روی آنتن میرود و بازپخش آن شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.