خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«فاز چهارم» با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود

«فاز چهارم» با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود
کد خبر : 1821389
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم مستند ورزشی «فاز چهارم» به کارگردانی جان کلاچکیویچ، دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر روی آنتن می‌رود.

«فاز چهارم» با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود
به گزارش ایلنا به نقل از ایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم مستند «فاز چهارم» محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی جان کلاچکیویچ، دوشنبه ۱۲ مرداد از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مستند ورزشی با بهره‌گیری از تصاویر چشم‌نواز و فناوری تصویربرداری پیشرفته، مخاطبان را به سفری هیجان‌انگیز در دل طبیعت و ورزش‌های ماجراجویانه می‌برد و جلوه‌هایی کم‌نظیر از توانمندی انسان در مواجهه با طبیعت را به تصویر می‌کشد.

شبکه فراتر این اثر را با کیفیت 4K-HDR برای علاقه‌مندان به مستندهای ورزشی و تصاویر باکیفیت تلویزیونی پخش خواهد کرد.

فیلم مستند «فاز چهارم» دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه فراتر روی آنتن می‌رود و بازپخش آن شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل