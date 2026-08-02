به گزارش ایلنا به نقل از ایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم مستند «فاز چهارم» محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی جان کلاچکیویچ، دوشنبه ۱۲ مرداد از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مستند ورزشی با بهره‌گیری از تصاویر چشم‌نواز و فناوری تصویربرداری پیشرفته، مخاطبان را به سفری هیجان‌انگیز در دل طبیعت و ورزش‌های ماجراجویانه می‌برد و جلوه‌هایی کم‌نظیر از توانمندی انسان در مواجهه با طبیعت را به تصویر می‌کشد.

شبکه فراتر این اثر را با کیفیت 4K-HDR برای علاقه‌مندان به مستندهای ورزشی و تصاویر باکیفیت تلویزیونی پخش خواهد کرد.

فیلم مستند «فاز چهارم» دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه فراتر روی آنتن می‌رود و بازپخش آن شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.