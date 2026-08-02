پخش زنده دیدار رده بندی اسلوونی و ژاپن در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در جریان دیدار رده‌بندی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، بین دو تیم اسلوونی و ژاپن که امروز از ساعت 11:10 برای کسب مدال برنز به مصاف هم می‌روند؛ این بازی را با تحلیل فنی و گزارشگری مهدی دیوی و به صورت زنده پوشش می دهد.

دو تیم در مجموع هفت بار در لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفته‌اند که اسلوونی تنها در نخستین تقابل خود در سال ۲۰۲۱ به پیروزی رسید؛ دیداری که آخرین برد این تیم مقابل ژاپن در تمامی رقابت‌ها نیز محسوب می‌شود.