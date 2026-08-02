به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز بلیت‌فروشی نمایش «ایرلندی» به کارگردانی صدرا عیسی‌پور که براساس نمایشنامه «ملکه زیبای لی‌نین» نوشته مارتین مک‌دونا برای اجرا از بیست‌وپنجم مرداد در خانه استاد انتظامی خانه هنرمندان آماده شده است؛ پوستر این نمایش با طرحی از حامد فرهی رونمایی و منتشر شد.

آرنوشا بهزاد، آیدا فهیمی، حسین عباسپور و علی زهان بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «شما که به این جای پای می‌نهید، از هر امید دست بشویید!»

علی شمس، نویسنده وکارگردان شناخته شده تئاتر به عنوان مشاور کارگردان و بابک کیوانی به عنوان آهنگساز این پروژه نمایشی را همراهی می‌کنند.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی که کاری است از گروه مستقل و هنری اضداد می‌توان به مشاور پروژه: جعفر غلام‌پور، مجری طرح: خانه هنر شمس، طراح گرافیک: حامد فرهی، طراح گریم: سوگل جوادی مجد، طراحان صحنه: حسین طاهربخش، حسین نهاردانی، طراح لباس: روژینا حمیدی نژاد ، طراح سه بعدی: امیر انوری، مدیر تبلیغات و امور رسانه: نگار امیری ، سرپرست گروه کارگردانی: حسین نهاردانی، دستیار کارگردان: میثم رجائی زاده، ساخت اکسسوار: حسین نهاردانی، هانیه فضیلت، حسین طاهربخش اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش که از بیست‌وپنجم مرداد ساعت 19 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه خواهد رفت به سایت تیوال مراجعه کنند.

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