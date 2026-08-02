به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، هادی فیض‌آبادی در اجرای اثر ماندگار «خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان، به عنوان خواننده در کنار ارکستر سمفونیک تهران حضور خواهد داشت و در اجرای این اثر با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار، بخش‌های آوازی را اجرا می‌کند.

«خسوف» از آثار شاخص موسیقی سمفونیک معاصر ایران با الهام از حماسه عاشورا و واقعه کربلا است که با تلفیق ظرفیت‌های ارکستر سمفونیک، گروه کر و آواز، روایتی موسیقایی از مفاهیم والای ایثار، آزادگی، ایمان و حقیقت‌طلبی ارائه می‌دهد. حضور هادی فیض‌آبادی در این اجرا، بر جلوه‌های آوازی اثر افزوده و تکمیل‌کننده روایت موسیقایی آن خواهد بود.

هادی فیض‌آبادی از خوانندگان شناخته‌شده موسیقی ایران است که سابقه همکاری با ارکسترهای مختلف و حضور در اجراهای متعدد موسیقی را در کارنامه هنری خود دارد و این‌بار در اجرای «خسوف» همراه ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود.

اجرای «خسوف» روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه هنرتیکت تهیه کنند.

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