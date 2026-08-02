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هادی فیض‌آبادی خواننده «خسوف» شد

هادی فیض‌آبادی خواننده «خسوف» شد
کد خبر : 1821374
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همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرای «خسوف»، هادی فیض‌آبادی به عنوان خواننده این اثر، ارکستر سمفونیک تهران را در اجرای یکی از برجسته‌ترین آثار عاشورایی موسیقی سمفونیک ایران همراهی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، هادی فیض‌آبادی در اجرای اثر ماندگار «خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان، به عنوان خواننده در کنار ارکستر سمفونیک تهران حضور خواهد داشت و در اجرای این اثر با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار، بخش‌های آوازی را اجرا می‌کند. 

«خسوف» از آثار شاخص موسیقی سمفونیک معاصر ایران با الهام از حماسه عاشورا و واقعه کربلا است که با تلفیق ظرفیت‌های ارکستر سمفونیک، گروه کر و آواز، روایتی موسیقایی از مفاهیم والای ایثار، آزادگی، ایمان و حقیقت‌طلبی ارائه می‌دهد. حضور هادی فیض‌آبادی در این اجرا، بر جلوه‌های آوازی اثر افزوده و تکمیل‌کننده روایت موسیقایی آن خواهد بود. 

هادی فیض‌آبادی از خوانندگان شناخته‌شده موسیقی ایران است که سابقه همکاری با ارکسترهای مختلف و حضور در اجراهای متعدد موسیقی را در کارنامه هنری خود دارد و این‌بار در اجرای «خسوف» همراه ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود. 

اجرای «خسوف» روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه هنرتیکت تهیه کنند.

 

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