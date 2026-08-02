محسن چاوشی برای اربعین خواند + صوت

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، این اثر با شعری از امید روزبه، آهنگسازی محسن چاوشی و تنظیم رضا فوادیان تولید شده است. مجید مظاهری نوازندگی کمانچه را بر عهده داشته و میکس و مسترینگ اثر نیز توسط مهدی کریمی انجام شده است.

طراحی کاور این قطعه را حسن روح‌الامین، تایپوگرافی را حامد تلخ‌آبی و کارگردانی موزیک‌ویدیو را محمود علامی بر عهده داشته‌اند.

چاوشی در توضیح انتشار این اثر نوشته است: «به خون‌خواهیِ فریادِ عدالت که در تنگنای گلویت نیزه خورد؛ به سوی تو برمی‌گردیم، هر سال و هر سال و هر سال… که اربعین تمرینِ جهان برای به سوی تو برگشتن است؛ برگشتنی برای همیشه، برگشتنی بدونِ بازگشت…»