محسن چاوشی برای اربعین خواند + صوت
محسن چاوشی همزمان با فرارسیدن ایام اربعین، قطعهای تازه با عنوان «۴۰ روز» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، این اثر با شعری از امید روزبه، آهنگسازی محسن چاوشی و تنظیم رضا فوادیان تولید شده است. مجید مظاهری نوازندگی کمانچه را بر عهده داشته و میکس و مسترینگ اثر نیز توسط مهدی کریمی انجام شده است.
طراحی کاور این قطعه را حسن روحالامین، تایپوگرافی را حامد تلخآبی و کارگردانی موزیکویدیو را محمود علامی بر عهده داشتهاند.
چاوشی در توضیح انتشار این اثر نوشته است: «به خونخواهیِ فریادِ عدالت که در تنگنای گلویت نیزه خورد؛ به سوی تو برمیگردیم، هر سال و هر سال و هر سال… که اربعین تمرینِ جهان برای به سوی تو برگشتن است؛ برگشتنی برای همیشه، برگشتنی بدونِ بازگشت…»