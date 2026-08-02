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پخش مستند «ابوالعبد» از امشب در شبکه یک سیما

پخش مستند «ابوالعبد» از امشب در شبکه یک سیما
کد خبر : 1821348
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همزمان با سالگرد شهادت شهید اسماعیل هنیه، مجموعه مستند سه قسمتی «ابوالعبد» از امشب، شنبه ۱۰ مرداد، ساعت ۲۳، پخش خود را از شبکه یک سیما آغاز می‌کند.

پخش مستند «ابوالعبد» از امشب در شبکه یک سیما
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، به مناسبت سالگرد شهادت شهید اسماعیل هنیه، مجموعه مستند سه قسمتی «ابوالعبد» از امشب، شنبه ۱۰ مرداد، تا دوشنبه ۱۲ مرداد، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.

«ابوالعبد» تازه‌ترین اثر مستند تلویزیونی درباره زندگی سیاسی و مبارزاتی شهید اسماعیل هنیه است که با رویکردی پژوهش‌محور، مهم‌ترین مقاطع زندگی یکی از چهره‌های شاخص مقاومت فلسطین را به تصویر می‌کشد.

این مستند، روایتگر مسیر زندگی هنیه از دوران کودکی و تجربه آوارگی تا حضور در عالی‌ترین سطوح رهبری حماس است و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از اسناد و روایت‌های مستند، ابعاد مختلف زندگی سیاسی و مبارزاتی وی را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

 

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