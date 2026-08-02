به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب شبکه‌های افق، خبر و شبکه‌های رادیویی اربعین، ایران و معارف شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند. از حیث موضوعی نیز برنامه‌های سیاسی همه شبکه‌ها مدنظر مخاطبان تلویزیون بودند و بالاترین سهم از تماس‌ها را به خود اختصاص دادند.

در این میان، برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق، برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی اربعین، ایران و معارف بیشترین بازخوردها داشتند.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه‌های سیاسی شامل درخواست تهیه گزارش درخصوص پایین آمدن قدرت خرید مردم به دلیل تورم و گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.

از دیگر محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی می‌توان به درخواست پرداخت ویژه به موضوع کم بودن میزان افزایش حقوق شاغلان و مبلغ کالابرگ با توجه به تورم اقتصادی، درخواست پخش بیانات رهبر معظم انقلاب درباره زیاده‌خواهی و طمع کشورهای غربی و تشکر از پوشش خبری و اطلاع‌رسانی در خصوص حملات کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مواضع و پایگاه‌های آمریکا در حوزه خلیج فارس، حضور خبرنگاران در مناطق جنوبی و پوشش اخبار و وقایع جنگ، گزارش‌های جامع و کامل حسین اژدهایی از استان هرمزگان و گویندگی مسلط و توانمند فضه‌سادات حسینی و ریحانه‌سادات میرصانع بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «قرارگاه جنگ»، شامل درخواست اطلاع‌رسانی در خصوص علت عدم حضور مصطفی خوش‌چشم و افزایش مدت‌زمان اختصاص داده شده به او و دعوت از حسن عباسی، فؤاد ایزدی و حسن رحیم‌پور ازغدی بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل انتقاد از تغییر رویکرد درخصوص تحلیل مسائل سیاسی کشور و برخی نقدهای یک‌جانبه مجری و کارشناسان درباره مسائل جنگ، درخواست اعلام زمان بازپخش و نحوه ارتباط با برنامه، دعوت از مسئولان مختلف و پاسخگویی به سؤالات مردمی، تشکر از اجرای خوب سیدروح‌الله رضوی، محتوای روشنگرانه و تحلیل‌های جامع و کامل کارشناسان درباره جنگ و مسائل سیاسی روز جامعه بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی اربعین، شامل درخواست اعلام فرکانس و نحوه ارتباط با شبکه بود. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست اطلاع‌رسانی از نحوه ارتباط با کارشناسان و زمان پخش برنامه‌ها بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل گلایه از بیان اشتباه یکی از شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط مجری برنامه «شاخص عاشورایی» بود.