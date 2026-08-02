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زائران دانش آموز در پیاده روی اربعین

زائران دانش آموز در پیاده روی اربعین
کد خبر : 1821344
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برنامه دانش آموزی «همه به پیش»، پیش از رونمایی رسمی خود از قاب شبکه آموزش، پا به پای دانش آموزان روایتگر پیاده روی آنها در ایام اربعین امسال شده است.

زائران دانش آموز در پیاده روی اربعین
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه در قالبی مستند از یکشنبه ۱۱ مرداد در ۵ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

مستند «همه به پیش»، علاوه بر بازتاب حال‌وهوای معنوی دانش آموزان زائر اربعین، روایتگر دیدگاههای آنها درباره مسائل روز کشور و جهان خواهد بود.

 سیدحمیدرضا رضایی تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه را برعهده دارد.

 

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