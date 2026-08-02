زائران دانش آموز در پیاده روی اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه در قالبی مستند از یکشنبه ۱۱ مرداد در ۵ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

مستند «همه به پیش»، علاوه بر بازتاب حال‌وهوای معنوی دانش آموزان زائر اربعین، روایتگر دیدگاههای آنها درباره مسائل روز کشور و جهان خواهد بود.

سیدحمیدرضا رضایی تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه را برعهده دارد.