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شبکه افق با «در میان درختان انجیر» به جاده نجف تا کربلا می‌رود

شبکه افق با «در میان درختان انجیر» به جاده نجف تا کربلا می‌رود
کد خبر : 1821343
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مستند «در میان درختان انجیر»، از تولیدات گروه مستند شبکه افق، با روایت زندگی مادری عراقی و فرزندش «ابوفلاح» که هر سال در مسیر نجف به کربلا میزبان زائران اربعین هستند، سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت‌های ۱۰:۰۰ و ۱۶:۰۰ خواهد بود.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، شبکه افق مستند «در میان درختان انجیر» را روی آنتن می‌برد؛ اثری از تولیدات گروه مستند شبکه افق که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده است.

این مستند، داستان مادری عراقی و فرزند بزرگش «ابوفلاح» را روایت می‌کند که هر سال در منطقه خان‌النص، میان نجف و کربلا، چشم‌انتظار زائران اربعین هستند و با مهر، عشق و اشتیاق از آنان میزبانی می‌کنند.

«در میان درختان انجیر» سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بازپخش آن را روز بعد ساعت‌های ۱۰:۰۰ و ۱۶:۰۰ از همین شبکه تماشا کنند.

در این مستند، مسعود زارعیان نویسندگی، کارگردانی، تهیه‌کنندگی و تدوین را بر عهده داشته است. رضا عزیز فرخانی مدیر فیلمبرداری، علی فضلی صدابردار، حسن مهدوی صداگذار، سامان وفایی مجد مسئول اصلاح رنگ و نور و هادی فولادوند آهنگساز این اثر هستند.

 

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