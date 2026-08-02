این مستند، داستان مادری عراقی و فرزند بزرگش «ابوفلاح» را روایت می‌کند که هر سال در منطقه خان‌النص، میان نجف و کربلا، چشم‌انتظار زائران اربعین هستند و با مهر، عشق و اشتیاق از آنان میزبانی می‌کنند.

«در میان درختان انجیر» سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بازپخش آن را روز بعد ساعت‌های ۱۰:۰۰ و ۱۶:۰۰ از همین شبکه تماشا کنند.

در این مستند، مسعود زارعیان نویسندگی، کارگردانی، تهیه‌کنندگی و تدوین را بر عهده داشته است. رضا عزیز فرخانی مدیر فیلمبرداری، علی فضلی صدابردار، حسن مهدوی صداگذار، سامان وفایی مجد مسئول اصلاح رنگ و نور و هادی فولادوند آهنگساز این اثر هستند.