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مرمت خانه تاریخی امامزاده‌ای یزد با اجرای عملیات استحکام‌بخشی و احیای اجزای معماری

مرمت خانه تاریخی امامزاده‌ای یزد با اجرای عملیات استحکام‌بخشی و احیای اجزای معماری
کد خبر : 1821338
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عملیات مرمت و استحکام‌بخشی خانه تاریخی امامزاده‌ای در محله مصلی عتیق یزد، با هدف حفظ اصالت معماری و صیانت از یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار آغاز شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، خانه تاریخی امامزاده‌ای از بناهای ارزشمند متعلق به دوره قاجار است که در محله مصلی عتیق شهر یزد قرار دارد و به عنوان نمونه‌ای شاخص از معماری تاریخی این شهر، بیانگر ذوق، هنر و توانمندی معماران یزدی است.

اسکلت اصلی این بنا به‌طور کامل از خشت و گل ساخته‌شده و در بخش‌هایی نیز به‌منظور افزایش استحکام و زیبایی بنا، از آجر استفاده شده است. نارنجستان، عمارت حوض‌خانه، بادگیر و اتاق‌های مسکونی از مهم‌ترین بخش‌های این خانه تاریخی به شمار می‌روند.

در جریان عملیات مرمتی این بنا، اقداماتی ازجمله شفته‌ریزی، اندود کاری و بندکشی، اجرای کف‌فرش، تهیه، ساخت و نصب درِ چوبی، دیوار چینی با خشت، دوخت و دوز ترک‌ها، پی‌بندی و استحکام‌بخشی دیوارها با استفاده از خشت و ملات گل انجام شده است.

اجرای این عملیات مرمتی در راستای حفاظت از میراث معماری ارزشمند یزد و افزایش ماندگاری این بنای تاریخی صورت گرفته و نقش مؤثری در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی بافت ارزشمند شهر یزد خواهد داشت.

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