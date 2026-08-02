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معاون گردشگری اصفهان:

اصفهان در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان محور گردشگری سلامت منطقه است

اصفهان در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان محور گردشگری سلامت منطقه است
کد خبر : 1821334
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معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، میزبانی اصفهان از چهارمین نمایشگاه و اجلاس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را دستاوردی مهم و نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه استان در عرصه گردشگری سلامت و تعاملات بین‌المللی دانست و این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های درمانی، تخصصی و خدماتی اصفهان در سطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای عنوان کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، داوود آبیان امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه، با اشاره به روند برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده برای اخذ این میزبانی، گفت: کسب این امتیاز بین‌المللی حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مدیریتی استان و تلاش‌های مستمر معاونت گردشگری اصفهان در تبیین و ارائه توانمندی‌های واقعی استان در حوزه گردشگری سلامت بوده است. اصفهان با برخورداری از زیرساخت‌های درمانی پیشرفته، بیمارستان‌های تخصصی، پزشکان برجسته، ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی مناسب و همچنین پشتوانه تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر، شایستگی آن را دارد که به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های نوظهور و درآمدزا در اقتصاد گردشگری جهان است و انتخاب اصفهان به‌عنوان میزبان این رویداد، نشان‌دهنده اعتماد ملی و منطقه‌ای به ظرفیت‌های این استان است. این میزبانی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تقویت برند گردشگری اصفهان، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و گردشگری و شکل‌گیری زنجیره‌ای مؤثر میان بخش درمان، اقامت، حمل‌ونقل و خدمات مکمل شود.

آبیان بابیان اینکه این رویداد تنها یک برنامه تشریفاتی نیست، افزود: ما این میزبانی را یک فرصت راهبردی برای بازتعریف جایگاه اصفهان در نقشه گردشگری سلامت می‌دانیم. برگزاری موفق این اجلاس و نمایشگاه می‌تواند مسیر ورود اصفهان به شبکه‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی را هموار کند و استان را بیش‌ازپیش در کانون توجه فعالان حوزه سلامت، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های تخصصی و گردشگران هدف قرار دهد.

او تصریح کرد: در این مسیر، پشتیبانی‌های بی‌دریغ و راهبری‌های ارزشمند استاندار اصفهان، و ایجاد انسجام بین بخشی در سطح استان، در کنار حمایت‌های دلسوزانه و نگاه توسعه محور معاون گردشگری کشور، نقش تعیین‌کننده و بسزایی داشته است. همچنین پیگیری‌های حرفه‌ای و منسجم مجموعه مدیریت گردشگری اصفهان موجب شد پرونده میزبانی باقوت و انسجام لازم ارائه‌شده و اصفهان این امتیاز مهم بین‌المللی را به دست آورد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌ها برای برگزاری شایسته این رویداد، گفت: برگزاری موفق این نمایشگاه و اجلاس، نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، تشکل‌های حرفه‌ای، جامعه هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز درمانی، فعالان بخش خصوصی و نهادهای فرهنگی استان است. اگر این اجزا در کنار هم قرار گیرند، اصفهان می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها در میزبانی رویدادهای بین‌المللی باشد.

آبیان تأکید کرد: اصفهان امروز فقط یک مقصد تاریخی و فرهنگی نیست، بلکه در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان مقصدی تخصصی، نوآورانه و رقابت‌پذیر در حوزه گردشگری سلامت است. میزبانی رویداد اکو، فرصتی است برای آنکه این ظرفیت‌ها در سطحی فراتر از مرزهای ملی دیده شوند و اصفهان بتواند نقش مؤثرتری در توسعه دیپلماسی گردشگری و سلامت منطقه‌ای ایفا کند.

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