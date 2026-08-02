به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه و هیئت همراه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ با بازدید از پروژه گمانه‌زنی اضطراری به‌منظور پی‌گردی بقایای معماری، مصطبه‌های سه‌گانه، مجاری انتقال آب و پلکان آجری دوره قاجارکاخ صاحبقرانیه که به سرپرستی حسین توفیقیان در حال انجام است در جریان فعالیت‌های صورت گرفته در این پروژه قرار گرفتند.

در این بازدید منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه، معصومه مصلی سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، ژیلا مشیری رئیس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه، فریبا کرمانی مشاور رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در حوزه میراث معماری و شهری، رضا رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی و بابک افشار سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری رئیس پژوهشگاه را همراهی کردند.

حسین توفیقیان سرپرست پروژه گمانه‌زنی اضطراری به‌منظورپی‌گردی بقایای معماری، مصطبه‌های سه‌گانه، مجاری انتقال آب و پلکان آجری دوره قاجار کاخ صاحبقرانیه در خصوص این پروژه گفت: در جریانِ گمانه‌زنی اضطراری باستان‌شناسی در محوطه کاخ صاحب‌قرانیه که طی چند روز اخیر آغاز شده، لایه‌های پنهان تاریخ این مجموعه را آشکار کرد. تیم کاوش موفق شد برای نخستین‌بار بقایای معماریِ کاخِ گمشده «جهان‌نما» کاخ اولیه ناصرالدین‌شاه که پیش ازبازسازی صاحب‌قرانیه تخریب شده بود شامل پلکان‌های مدور و کف‌های آجرفرشِ نفیس را در جبهه جنوبی از دل خاک بیرون بکشد.

او افزود: این یافته‌ها نه تنها معماریِ دوران قاجار رادرصاحب‌قرانیه به چالش می‌کشد، بلکه با کشف سفال‌ها و نهشته‌های فرهنگیِ پیش از دوره قاجار در عمق ۳ متری، قدمت این سکونتگاه تاریخی را تا قرن‌ها عقب برده و ابعاد ناشناخته‌ای از تاریخ تهران را پیش روی محققان قرار داده است.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی با بیان اینکه این عملیاتِ علمی که با هدفِ حفاظت از اصالت این میراث ارزشمند پیش از هرگونه اقدام استحکام‌بخشی انجام می‌شود، اکنون به یک رویداد مهم در حوزه میراث‌فرهنگی تبدیل شده است، اظهار کرد: یافته‌های اخیرنشان می‌دهد که زمین صاحب‌قرانیه مخزنی از تاریخ لایه‌مند ایران است که با شناسایی دقیق ساختارهای زیرسطحی، ضمن جلوگیری از تخریب‌های احتمالی ناشی از مداخلات مهندسی، دریچه‌ای نو به سوی درک تحولات معماری و تمدنی در قلب تهران گشوده است. این گمانه‌زنی‌ها که همچنان در بخش‌های مختلف محوطه ادامه دارد، نویدبخش بازنویسی بخش مهمی از تاریخ این کاخ‌موزه پرآوازه است.