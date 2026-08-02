به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی بافت‌های تاریخی بندرعباس که با حضور سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی، شهردار و مدیر پایگاه بافت تاریخی لافت، مدیر بافت تاریخی سورو و جمعی از کارشناسان برگزار شد، اظهار کرد: بافت‌های تاریخی هر شهر، بخش مهمی از هویت فرهنگی، تاریخی و سرمایه‌های اقتصادی آن به شمار می‌روند و برنامه‌ریزی اصولی برای احیا، حفاظت و بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی در ساماندهی بافت‌های تاریخی بندرعباس صرفاً حفاظت کالبدی از بناها نیست، بلکه هدف، احیای حیات اجتماعی و اقتصادی این محدوده‌ها از طریق تعریف مسیرها و گذرهای گردشگری، تقویت فضاهای تاریخی و تجاری، حمایت از کسب‌وکارهای بومی و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با توسعه گردشگری است.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت‌های تاریخی سورو، کارگزاری، محله اوزی‌ها و محله خواجه‌عطا تصریح کرد: تعریف گذرهای تاریخی- گردشگری و تاریخی- تجاری در این محدوده‌ها، ضمن معرفی هویت اصیل بندرعباس، زمینه رونق صنایع‌دستی، توسعه خدمات گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و به پویایی اقتصاد محلی خواهد انجامید.

شهرزاد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری، خاطرنشان کرد: احیای بافت‌های تاریخی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که با مشارکت مردم، همراهی مدیریت شهری، حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حوزه میراث‌فرهنگی دنبال شود.

در این نشست مقرر شد مطالعات جامع بافت تاریخی سورو و تدوین ضوابط ساخت‌وساز این محدوده توسط شهرداری بندرعباس و با نظارت و تأیید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان انجام شود. همچنین پیگیری ایجاد پایگاه بافت تاریخی با محوریت محله سورو به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان تأکید کرد: بافت‌های تاریخی بندرعباس این ظرفیت را دارند که به یکی از محورهای اصلی گردشگری شهری جنوب کشور تبدیل شوند؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی علمی، مدیریت یکپارچه و سرمایه‌گذاری هدفمند، علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان، زمینه اشتغال‌زایی، افزایش درآمد جوامع محلی و تحقق توسعه پایدار اقتصاد گردشگری را فراهم خواهد کرد.