استاندار گیلان:
تعیین تکلیف فوری خسارتهای بیمهای، شتاببخش احیای بازار تاریخی رشت است
استاندار گیلان در سیوهشتمین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار آسیبدیده رشت، با تأکید بر جایگاه این مجموعه بهعنوان یکی از کانونهای هویت فرهنگی، زیست اقتصادی و حافظه جمعی استان، تسریع در پرداخت خسارتهای بیمهای به کسبه را اصلیترین مطالبه آسیبدیدگان دانست و گفت: تعیینتکلیف بیمهها میتواند روند بازسازی و بازگشت حیات اقتصادی به این پهنه تاریخی را تسهیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز شنبه ١٠ مردادماه ١۴٠۵ هادی حقشناس در سیوهشتمین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار تاریخی رشت اظهار کرد: رخداد آتش سوزی در دی ماه سال گذشته یکی از مهمترین مراکز تاریخی، اقتصادی و اجتماعی گیلان را دچار آسیب کرد و بازسازی آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و حمایت جدی از کسبه است.
استاندار گیلان افزود: بازار تاریخی رشت تنها محل دادوستد نیست، بلکه جایگاهی ماندگار در حافظه تاریخی مردم دارد و یکی از جاذبههای مهم گردشگری شهری و نماد هویت مدنی این شهر بهشمار میرود.
او با قدردانی از همراهی کسبه و حضور دستگاههای اجرایی و خدماترسان پس از وقوع حادثه اعلام کرد: از نخستین ساعات آتشسوزی، شهرداری، میراثفرهنگی، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات، سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادهای مرتبط برای مدیریت شرایط، رفع مخاطرات و آغاز روند بازسازی پای کار آمدند.
حقشناس تعیینتکلیف خسارتهای بیمهای را مهمترین مطالبه کسبه عنوان کرد و گفت: به دلیل محدودیت برخی پوششهای بیمهای، تعدادی از بازاریان ناچار شدهاند هزینههای بازسازی را از منابع شخصی تأمین کنند که فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
او ادامه داد: در کنار پیگیری موضوع بیمه، حمایتهایی از محل مصوبات ستاد مدیریت بحران، همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و تسهیلات برخی بانکهای استان در نظر گرفته شده است؛ با این حال، با توجه به گستره خسارتها و اهمیت بازار، این حمایتها باید تقویت و روند اداری بازسازی نیز تسهیل شود.
استاندار گیلان تأکید کرد: استانداری تا رفع کامل موانع و تعیینتکلیف خسارتهای بیمهای موضوع را دنبال خواهد کرد تا کسبه در کوتاهترین زمان به فعالیت عادی بازگردند.
حقشناس ابراز خرسندی کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، در صورت تداوم روند کنونی، بخشی از راستههای بازار طی یک تا دو ماه آینده فعال خواهد شد و بازسازی کامل مجموعه نیز در کمتر از یک سال امکانپذیر است.
در ادامه، یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، با اشاره به جایگاه ممتاز بازار تاریخی رشت در منظومه میراث شهری استان ابراز کرد: بازار تاریخی رشت صرفاً یک فضای کالبدی یا اقتصادی نیست، بلکه لایهای زنده از تاریخ شهر، فرهنگ مبادله، زیست بومی، معماری بازارهای شمال ایران و هویت اجتماعی رشت را در خود جای داده است؛ از اینرو، بازسازی آن باید مبتنی بر ملاحظات تخصصی حوزه حفاظت، مرمت و احیای میراث فرهنگی باشد.
او همچنین تصریح کرد: هرگونه مداخله در این مجموعه تاریخی میبایست با رعایت دقیق اصول فنی، ضوابط حفاظتی، اصالت مصالح، تداوم خوانایی فضایی و صیانت از هویت معماری و عملکردی بازار صورت گیرد تا ضمن بازگرداندن کارکرد اقتصادی، ارزشهای میراثی آن نیز محفوظ بماند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان با تأکید بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فنی، بازاریان و مجموعههای حمایتی یادآور شد: بازآفرینی بازار تاریخی رشت زمانی موفق خواهد بود که در کنار بازسازی فیزیکی، رویکردی جامعنگر به حفاظت از میراث، تقویت تابآوری شهری، احیای اقتصاد محلی و ارتقای جاذبههای گردشگری فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
سلمانخواه در پایان خاطرنشان کرد: بازار تاریخی رشت یکی از مؤلفههای شاخص هویت شهری و از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری فرهنگی در گیلان است و صیانت از آن، در حقیقت صیانت از حافظه تاریخی شهر، سرمایه اجتماعی مردم و پیوستار فرهنگی این سرزمین بهشمار میرود؛ از این منظر، احیای این مجموعه باید با دقت، درایت و رویکردی آیندهنگر دنبال شود.