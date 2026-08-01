مهران مدیری دوباره «مسعود شصتچی» میشود
مهران مدیری، خالق و بازیگر بسیاری از موفقترین مجموعههای طنز تلویزیون از جمله «پاورچین»، «شبهای برره»، «باغ مظفر»، «مرد هزارچهره»، «مرد دوهزارچهره» و ... ، این بار با سریال جدید «مرد سههزارچهره» بار دیگر راهی قاب تلویزیون میشود.
به گزارش ایلنا، مجموعه طنز مرد سه هزار چهره به سفارش مرکز سیمافیلم و با تهیهکنندگی جواد فرحانی تولید میشود. مهران مدیری در این سریال بار دیگر نقش خاطرهانگیز مسعود شصتچی را ایفا میکند.
داستان «مرد سههزارچهره» درباره مسعود شصتچی است که برای جبران سالهای از دسترفته زندگیاش تلاش میکند با استخدام در یک اداره، کمکخرج پدرش باشد؛ اما مانند همیشه، ماجراهای غیرمنتظره و اتفاقات طنزآمیز، او را وارد مسیرهای تازهای میکند.
«مرد سههزارچهره» در راستای سیاست مرکز سیمافیلم برای احیای مجموعههای موفق و خاطرهانگیز تلویزیون تولید شده و تلاش دارد با بازگرداندن یکی از محبوبترین شخصیتهای طنز، بار دیگر مخاطبان را با این مجموعه همراه کند.