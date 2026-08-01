«فاجعه» به روسیه رسید
فیلم مستند «فاجعه» به کارگردانی مشترک سعید نبی و مریم خدیوی، در اولین حضور بین المللی خود، به بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم مستند روسیه راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم «Won Together» از ۱۴ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۳ شهریور تا دوم مهر در سینماهای شهرهای مسکو و سوچی فیلمهای منتخب را اکران میکند.
فیلم مستند «فاجعه» با نام بین المللی «Disaster» به کارگردانی مشترک سعید نبی و مریم خدیوی، در اولین حضور بین المللی خود، به بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «Won Together» روسیه راه یافت و برای کسب جایزه بزرگ ولادیمیر منشوف کارگردان مشهور و مطرح روسی، مهمترین جایزه این رویداد سینمایی، رقابت خواهد کرد.
این فستیوال بزرگ سینمایی مهمترین رویداد سینمای مستند روسیه به شمار میرود و هر سال فیلمسازانی از کشورهای مختلف جهان را با آثاری در حوزه صلح، انسانگرایی، همزیستی، گفتگوی فرهنگی، غلبه بر بحرانها و امید به آینده گرد هم میآورد.
این جشنواره در بخشهای حافظه، بازتاب و بین الملل برگزار میشود. مهمترین نشان این رویداد، نیز جایزه بزرگ ولادیمیر منشوف است که با رای مشترک رؤسای هیئت داوران بخشهای مختلف جشنواره به برترین اثر تعلق میگیرد.
مستند «فاجعه» روایتی از وضعیت امروز تالاب شادگان و پیامدهای آن بر زندگی مردم حاشیه این زیست بوم است. این فیلم با نگاهی انسانی، زندگی صیادان، دامداران گاومیش و خانوادههایی را روایت میکند که در نتیجه آلودگیهای صنعتی، تغییر مسیر آب، کاهش منابع آبی و گسترش گونه مهاجم تیلاپیا، معیشت و سبک زندگی شان در معرض آسیب قرار گرفته است.
در کنار این روایت، فیلم زندگی کودکی را دنبال میکند که با ساختن گاومیشهای گلی از خاک تالاب، تلاش میکند امید، سنتهای بومی و میراث فرهنگی سرزمین خود را زنده نگه دارد.
تهیهکنندگی این اثر را سعید نبی بر عهده داشته و سعید نبی و مریم خدیوی کارگردانی آن را انجام دادهاند. آرش زاهدیاصل تدوین، مهران فردپور فیلمبرداری، حبیبالله محمدی صدابرداری، بهروز شهامت طراحی و میکس صدا و مریم خدیوی بروجنی نگارش و پژوهش فیلم را بر عهده داشتهاند.