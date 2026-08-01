به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «لجن‌خوار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین سپه به پنجاه و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اینسکو در کشور لهستان راه‌ یافت.

جشنواره بین‌المللی تابستانی فیلم IŃSKIE FILM SUMMER، یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی دوره‌ای در لهستان است که به معرفی فیلم‌هایی با ارزش هنری و اجتماعی می‌پردازد. این جشنواره به پدیده‌های فرهنگی کمتر مطرح‌شده در رسانه‌ها، موضوعات جسورانه درباره تغییرات در حال وقوع دنیا و همچنین به آثاری که به تمایز فرهنگی در سینمای جهان معاصر می‌پردازند، تمرکز دارد.

این جشنواره ۷ تا ۱۶ آگوست ۲۰۲۶ (۱۶ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵) در لهستان برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «لجن‌خوار» آمده است: «زوجی جوان در کلبه‌ای دورافتاده، مشغول زندگی هستند تا اینکه مردی سال‌خورده، وارد زندگی آن‌ها می‌شود.»

فرید سجادی حسینی، مهدی شاهسوند و مبینا موسوی‌تنها،‌ در این اثر کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل فیلم «لجن‌خوار» عبارتند از:

تهیه‌کننده و کارگردان: امیرحسین سپه، نویسنده: مهدی یوسفی‌مهر و امیرحسین سپه، مدیر فیلم‌برداری: سروش حضرتی، استدی‌کم: شاهین شیرزادی، تدوین: مرجان طبسی، صدابردار: امید کریم، صداگذاری: ندا محسنی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، طراح صحنه و مدیر تولید: حسین کاظمی، طراح لباس: محمدپارسا زارع، طراح گریم: مریم بختیاری، دستیار کارگردان و منشی‌صحنه: سمانه یداللهی، برنامه‌ریز: سعید طالبی چابک، دستیار دوم کارگردان: صبا نوروزی، گروه فیلم‌برداری: یوسف لطیفی، شایان یادگاری و سعید حاتمی، دستیار صحنه: غزل قدیم‌پور، دستیاران تولید: پارسا اکبریان، تورج رضوی، دستیار لباس: آیریانا فتحی، تدارکات: محمد سوزن‌کار، عکاس: پارسا عباس‌نظری، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، طراح پوستر: متین خیبلی، تیزر: بهار خدابخش و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

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