تبیین «رستاخیز مردمی» و «خونخواهی امام شهید» از زبان دبیر ستاد اربعین سیما؛
حماسه اربعین در آیینه سیما
معاونت سیما با اتخاذ رویکردی جامع و استراتژیک در پوشش اربعین حسینی امسال، علاوه بر استقرار موکبهای رسانهای در شهرهای مقدس و محورهای کلیدی پیادهرو، بر تبیین پیوند میان حماسه اربعین و رستاخیز مردمی در بدرقه امام شهید (ره) تأکید دارد.
رسانه؛ صدای رستاخیز در غیاب رهبر شهید
در سالی که جای خالی امام شهید (ره) در کنار ملت و دولت عمیقاً احساس میشود، ضرورت پوشش رسانهای اربعین حسینی بیش از هر زمان دیگری است. رسانه در این دوران، تنها ناقل تصویر نیست، بلکه وظیفه دارد عمق فقدان و در عین حال تداوم مسیر مقاومت را به مخاطبان منتقل کند. در سال جاری، رسانه باید بتواند پیوندی عمیق میان «عشق به امام حسین(ع)» و «وفاداری به امام شهید» برقرارکند تا مخاطب درک کند که بدرقه آقای شهید، در واقع امتدادی از همان اراده و بصیرت اربعینی است.
مدیریت استراتژیک برای پوششی باشکوه
در راستای دستیابی به پوششی جامع و اثرگذار، ستاد اربعین سیما با رویکردی هدفمند، تمامی ابعاد فنی و محتوایی این عملیات رسانهای را طراحی کرده است.
مجید اکبرشاهی دبیر ستاد اربعین معاونت سیما در خصوص اقدامات این ستاد گفت: در محورهای برنامهریزی شده اربعین امسال، بر «پویایی، سرعت در واکنش و کیفیت بصری» تأکید شده است تا پوشش رسانهای، نه تنها یک گزارش خبری، بلکه یک «تجربه بصری و معنوی» برای مخاطبان باشد.
دبیر ستاد اربعین سیما تاکید کرد: با ایجاد یک ساختار منسجم از کمیتههای تخصصی شامل «اجرایی، تولید و فنی، پخش، پشتیبانی، صیانت، روابط عمومی، مراسمها و پویشها»، تلاش خواهیم کرد تا تمامی زنجیرههای تولید محتوا از عمودهای پیادهرو تا استودیوهای شبکه، در یک همسویی کامل قرار گیرند.
وی افزود: هدف از این مدیریت جامع، تبدیل کردن سیما به «تجلیگاهِ عیانِ دلدادگی زائران» و تبیین دقیق پیوند میان حماسه اربعین و تلاطم عاشقانه مردمی در بدرقه امام شهید (ره) است.
برنامهریزی عملیاتی و استقرار موکبهای رسانهای
دبیر ستاد اربعین معاونت سیما خاطرنشان کرد: این معاونت طبق روال سالهای گذشته و با گسترشی ویژه، موکبهای رسانهای خود را در شهرهای مقدس نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر کرده است.
همچنین در نقاط استراتژیک و عمودهای ۲۸۵، ۸۳۳، ۱۰۸۰ و ۱۱۲۰ با برپایی مراکز پخش و تولید، تصاویر تمامعیارِ اشتیاق و سیل جمعیت عزاداران حسینی را به نمایش میگذارد تا مخاطبان شبکههای سیما در ایران، همگام با کاروانهای اربعین، در این سفر معنوی سهیم شوند.
وی افزود: این عملیات با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی و تیمی از متخصصین فنی سازمان در حال انجام است .
محورهای تبیین؛ از «همدلی» تا «خونخواهی»
اکبرشاهی در ادامه تصریح کرد: پوشش امسال سیما بر سه محور بنیادین متمرکز است. یکی از محورها تبیین حماسه رستاخیز است که تحلیلی است بر واکنشهای جهان اسلام به شهادت امام شهید و تبیین اهمیت حضور مردم در میدان.
وی افزود: دومین محوری که در اربعین سالار شهیدان امسال متجلی خواهد شد «خونخواهی امام شهید» و پیوند میان شعار «یا لثارات الحسین(ع)» و ضرورت ایستادگی در امتداد راه امام شهید (ره) خواهد بود.
سبک زندگی اربعینی و ترویج آموزههای مواسات، همدلی و مقاومت به عنوان الگویی برای زندگی روزمره از دیگر محورهایی است که در پوشش رسانه ای اربعین متبلور می شود.
تنوع در قالبهای تولیدی و همسویی با شعارهای ملی
دبیر ستاد اربعین با اشاره به بسیج تمامی شبکههای سیما برای انعکاس بزرگترین گردهمایی مسلمانان برای عزاداری سرور و سالار شهیدان (ع) گفت: تلویزیون از طریق پخش کلیپها، مستندهای ویژه، تولید برنامههای ترکیبی از ایران و عراق و ارتباطات زنده در مقاطع مختلف زمانی، موضوع اربعین را پوشش میدهند.
اکبرشاهی افزود: در نهایت، معاونت سیما با هماهنگی ستاد اربعین کشور و مصوبه شورای مدیران، شعار «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه» را در محور مباحث قرار داده است.
گفتنی است آنچه مسلم است برای بازخوانی حماسه مردمی در تشییع رهبر شهید، محوریت شعار «باید برخاست و یا لثارات الحسین(ع)» در تمامی برنامهها جاری خواهد بود تا پیوستگی میان ولایت و بصیرت در ذهن مخاطب تثبیت شود.