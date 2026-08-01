پخش زنده عزاداری اربعین حسینی در موکب احباب الرضا از شبکه قرآن
کد خبر : 1821147
مراسم عزاداری اربعین حسینی در موکب احباب الرضا در کربلا معلی به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مراسم عزاداری اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در موکب احباب الرضا (ع) در کربلا معلی به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان پخش می شود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی و با مداحی حاج مهدی سلحشور و کربلایی سجاد محمدی امروز شنبه 10 مرداد بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.