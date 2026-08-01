پخش زنده عزاداری اربعین حسینی در موکب احباب الرضا از شبکه قرآن

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مراسم عزاداری اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در موکب احباب الرضا (ع) در کربلا معلی به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان پخش می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی و با مداحی حاج مهدی سلحشور و کربلایی سجاد محمدی امروز شنبه 10 مرداد بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.