فیلم های ششمین هفته جشنواره تابستانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم های سینمایی و انیمیشن «روز پاکسازی»، «نیروی ویژه 2»، «آگوست»، «نورم قطب شمال: ماجراجویی های فرمانروای بزرگ»، «سرآشپز جک»، «سفر بزرگ 1»، «خیال نقش»، «گروه فوک های تکاور»، «باشگاه آناک ریما»، «دو برادر»، «دستان فرشته»، «قاب عاشقی» و «فهرست مقدس»؛ از شنبه 10 مرداد ماه تا چهارشنبه 14 مرداد ماه از شبکه های سه کودک و امید پخش می شوند.

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «روز پاکسازی» به کارگردانی «متیو نینابر»، یک شنبه 11 مرداد ماه ساعت 15:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی اَلیسِن بوسنر، جرمی نینابر، جاناه کیتزمن و اندرو روث آمده است: در کشور کانادا ویروس مرگ باری پخش شده که جان تعداد زیادی از مردم را گرفته است. سناتور کِلِر با همکاری پلیس جوانی به نام جکسون قصد دارد این ویروس را از بین ببرد و با کمک پادزهری که ساخته شده، مردم را از مرگ نجات دهند. جکسون به امیلی دختر سناتور علاقه مند می شود و تصمیم می گیرند با یکدیگر ازدواج کنند. اما در همین حین جکسون متوجه می شود که سناتور به عنوان کسی که در دستگاه دولت نفوذ دارد، قصد دارد با تعدادی از نیروهای سازمان اطلاعات ویروس را در کل کشور پراکنده کنند تا بتوانند از طریق پادزهرش تجارت سودآوری را نصیب خود کنند. جکسون بخاطر نجات جان مردم، ناچار می شود سناتور را به قتل برساند. امیلی تصمیم می گیرد از جکسون انتقام بگیرد. داروی فراموشی به او تزریق می کند. از طرف دیگر جکسون که تنها کسی است که پادزهر ویروس را دارد، برای حفظ این پادزهر، آن را به خود تزریق می کند که ...

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فیلم سینمایی «نیروی ویژه 2» به کارگردانی «آبیهای دئو»، دوشنبه 12 مرداد ماه ساعت 15:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان آبراهام، سوناکشی سین ها و طاهیر راج بهاسین خواهیم دید: یاش وردان افسر امنیتی سازمان اطلاعات هند است که با خبر می‌شود چند افسر اطلاعاتی هند در چین کشته شده‌اند و هویت آنها توسط یک جاسوس لو رفته است. دوست او هریش هم جزو افسران کشته شده است. چند روز بعد او سرنخی از هریش به دست می‌آورد که دال بر وجود خبرچین در سفارت هند در بوداپست است و جان افسران اطلاعاتی هند در اروپا در معرض خطر است. از طرفی روسای سازمان اطلاعات هریش را زیر سوال برده و او را جاسوس معرفی می‌کنند....

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فیلم سینمایی جدید «آگوست» به کارگردانی «نیکیتا وایسوتسکی و ایلیا لیبیدو»، سه شنبه 13 مرداد ماه ساعت 15:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سرگئی بزروکوف، نیکیتا کولوگریوی، پاول تاباکوف، ایلیا ایسایف، رومن مادیانوف، دانیل وروبیف، کریل کوزنتسوف و الکسی ورتکوف آمده است: در آگوست (مرداد) 1944 ارتش المان نازى در حال عقب نشینى از خاک شوروى است در حالى که در مرز بلاروس و لهستان، ارتش شوروى در حال پیشروى است. یک گروه اطلاعات و شناسایى ارتش شوروی به نام اسمرش به فرماندهى یک نظامى کارکشته به نام پاول مسئولیت شناسایى و انهدام هسته هاى باقى مانده دشمن از جمله یک مقر رادیویی را دارند که اطلاعات نظامى را با پیام هاى رمزى به نام کائو از طریق سربازان خائن ارتش و از دل جنگل های انبوه و غیر قابل شناسایی شوروی به آلمان مخابره مى کنند و باعث شکست های سنگینی می شوند. افراد اصلى پاول هم افسرهاى جوان و شجاعی هستند. آنها برخى هسته هاى دشمن را شناسایى و منهدم مى کنند و ...

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «نورم قطب شمال: ماجراجویی های فرمانروای بزرگ» به کارگردانی «تیم مالتبی و ریچارد فین»، شنبه 10 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: نورم که اکنون پادشاه قطب شمال است، تلاش می‌کند بین وظایف سلطنتی و زندگی خانوادگی‌اش تعادل برقرار کند. درست زمانی که قرار است مراسم مهمی برگزار شود، تاج سلطنتی قطب شمال به سرقت می‌رود. هم‌زمان، فردی ناشناس با انجام چند سرقت دیگر، طوری صحنه‌سازی می‌کند که همه تصور کنند نورم مسئول این دزدی‌هاست. برای پاک کردن نام خود، نورم همراه سه دوست کوچک و بامزه‌اش، یعنی لمینگ‌ها، سفری را آغاز می‌کند. سرنخ‌ها آن‌ها را به نقاط مختلفی می‌کشاند و در مسیر با تله‌ها، تعقیب‌وگریزها و دشمنانی روبه‌رو می‌شوند که می‌خواهند از آشفتگی ایجاد شده برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. در جریان تحقیقات، نورم متوجه می‌شود که سرقت تاج بخشی از نقشه‌ای بزرگ‌تر برای بی‌اعتبار کردن او و به دست گرفتن کنترل قطب شمال است. او با کمک خانواده، دوستان و شجاعت خودش، هویت دزد واقعی را فاش می‌کند، تاج را پس می‌گیرد و ...

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انیمیشن سینمایی «سرآشپز جک» به کارگردانی «گیلرمه فیوزا زنها، آرتور کاستا و کارلوس دانیل»، یک شنبه 11 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: جک سرآشپزی جوان و مشهور است که برای پیدا کردن کمیاب‌ترین و خاص‌ترین مواد اولیه، سراسر دنیا را می‌گردد. او به توانایی‌های خود بیش از حد اعتماد دارد و معتقد است بدون کمک دیگران می‌تواند بهترین آشپز جهان شود. اما پس از این که یکی از دستورهای غذایی‌اش با شکست روبه‌رو می‌شود، اعتبارش را از دست می‌دهد. جک تصمیم می‌گیرد در مسابقه‌ای بزرگ و معتبر آشپزی شرکت کند؛ مسابقه‌ای که سال‌ها پیش همراه پدرش در آن حضور داشت. برای رسیدن به مرحله نهایی باید غذایی بی‌نظیر تهیه کند، اما ابتدا لازم است مواد اولیه‌ای افسانه‌ای و بسیار نایاب را از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری کند. در این مسیر، برخلاف میلش، مجبور می‌شود با دستیار جوانی به نام لئونارد همکاری کند. در طول سفر، آن‌ها از جنگل‌ها، کوهستان‌ها و سرزمین‌های دوردست عبور می‌کنند و با افراد و فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌شوند. جک به‌تدریج درمی‌یابد که موفقیت فقط به مهارت فردی وابسته نیست و همکاری، اعتماد، دوستی و فروتنی نقش مهمی در رسیدن به هدف دارند. رابطه او با لئونارد نیز از یک همکاری اجباری به یک دوستی واقعی تبدیل می‌شود اما ...

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انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ 1» به کارگردانی «واسیلی راوینسکی و ناتالیا نیلووا»، دوشنبه 12 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: یک لک‌لک در حال حمل یک بچه ‌پاندا است. او به اشتباه پاندا را مقابل خانه‌ی خرسی قرار می‌دهد. پس از این ماجرا خرس تلاش می‌کند تا این بچه ‌پاندا را به زادگاه اصلی‌اش منتقل کند. اسکار که خرگوشی دست‌وپاچلفتی است، سعی می‌کند با خرس همراه شود؛ اما خرس که می‌داند او را دچار مشکل می‌کند، نمی‌پذیرد. بالاخره با سماجت وارد قایق می‌شود و چون گریه بچه‌پاندا را قطع می‌کند، اجازه پیدا می‌کند همراه او بیاید. در این راه با حیوانات دیگری نیز برخورد می‌کنند که هرکدام نقطه‌‌ضعفی دارند. یک پلیکان که کسی به حرف‌هایش گوش نمی‌دهد، گرگی که خیلی ترسوست و ببری که دوستی ندارد، آن‌ها در این مسیر با هم همراه می‌شوند و ...

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فیلم تلویزیونی «خیال نقش» به کارگردانی «احمد فیضی»، سه شنبه 13 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم درباره رضا نوجوانی است که ضمن درس خواندن برای کمک به مخارج خانواده کار می کند. رضا در رشته فرش فعالیت می کند. آقا جلال صاحبکار رضا در حال ورشکستگی است. رضا سعی دارد راهی برای جلوگیری از بسته شدن کارگاه فرش جلال بیابد. رضا با شیفته (نقاش و طراح فرش) که سرمایه ای هم دارد صحبت می کند تا به کمک جلال بیاید اما ...

قاسم زارع، حسین توشه، مانی رحمانی و فاطمه سرلک در فیلم تلویزیونی «خیال نقش» بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی «گروه فوک های تکاور» به کارگردانی «گرگ کامرون»، چهارشنبه 14 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: کوئین یک فک دریایی جوان و شجاع است که در سواحل آفریقای جنوبی زندگی می‌کند. فک‌ها همیشه از حمله کوسه‌های سفید بزرگ در امان نیستند و بسیاری از دوستان و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند. هنگامی که بهترین دوست کوئین نیز در یکی از این حمله‌ها کشته می‌شود، او تصمیم می‌گیرد به‌جای فرار، با کوسه‌ها مقابله کند. کوئین به سراغ کلاگی، یک فک بازنشسته و باتجربه، می‌رود و از او می‌خواهد گروهی برای دفاع از فک‌ها تشکیل دهد. در ابتدا کلاگی علاقه‌ای ندارد، اما سرانجام قبول می‌کند چند فک جوان و دست‌وپاچلفتی را آموزش دهد اما ...

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی «باشگاه آناک ریما» به کارگردانی «آریل ابوبکر»، شنبه 10 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی بتو کوسیاری، ایدان عدن و صالح الدین ابوبکر؛ داستان گروهی از نوجوانان بسیار با استعداد در دنیای فوتبال را نشان می دهد که به یک آکادمی فوتبال در مالزی پیوسته اند. در این باشگاه آنها با چالش های مختلفی روبرو می شوند. در این بین یک مربی دلسوز و آگاه سعی می کند تمام نوجوانانی که در این تیم هستند را با الگوی صحیح در کنار هم جمع کنند و مشکلات آنها را پدرانه حل کند تا یک خانواده را تشکیل دهند اما ...

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فیلم سینمایی «دو برادر» به کارگردانی «ژان ژاک آنو»، یک شنبه 11 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی گای پیرس، فردی هایمور، ژان کلود دریفوس، و فیلیپان لروآ بولیو؛ درباره دو ببر به نام کومال و سانگا است که در کودکی از هم جدا شده و در دو محیط متفاوت رشد می‌کنند، سال‌ها بعد آنها به عنوان دو دشمن با هم مواجه شده و باید مبارزه کنند و ...

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فیلم تلویزیونی «دستان فرشته» به کارگردانی «محسن مختاری»، دوشنبه 12 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: دختر بچه ای به نام فاطمه دچار تومور مغزی است و لازم است خیلی سریع عمل جراحی شود. از آنجا که خانواده او توان مالی ندارند درصدد فراهم کردن هزینه جراحی می شوند. ولی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. از طرفی فاطمه می خواهد در درمان هزینه ها کمک کند و نقاشی می کشد و جهت فروش به پارک می برد. دوستان کلاس قران او هم تا از موضوع مطلع شده دست به کار می شوند. مشک قدیمی به ارث دست پدر فاطمه است که هرسال برای محرم و صفر در هییت ها سقایی می کند و فاطمه نیز چند سالی است با او می رود. مشک بسیارگران قیمت است و شوهرخاله فاطمه سال ها است دنبال مشک است که ...

مهران رجبی، الهام باقری، رها زارعی، مجید جلیل پیران، محدثه سادات موسوی، نادر روشنی، درسا طهماسبی، کیمیا امانی، رها اعتمادی، فاطمه سپاهی، پرهام‌زارعی، آیناز دوستی، ارسلان جلیل شش بهره، مهسا سادات موسوی، آتنا ترکیان و آرام نیکبخت در فیلم تلویزیونی «دستان فرشته» بازی کرده اند.

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فیلم تلویزیونی «قاب عاشقی» به کارگردانی «حسن ساجدی»، سه شنبه 13 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان فیلم قصه نوجوانی است که علاقه داشته به همراه پدرش به پیاده روی اربعین برود ولی به دلیل تقارن با ایام تحصیل با مخالفت مدرسه به مقصود خود نمی رسد. این نوجوان کارهای خیر می کند و کمک به اهالی روستا باعث می شود پدرش پیامی می فرستد که در تمام مسیر پیاده روی اربعین اورا در کنار خود می دیده و حتی جلوتر از پدر که ...

نادر مهدیلو، فریبا مهرزاد، سارا خلیلی نسب، شیرزاد عسگری، پریسا وطن خواه، سینا دانیالی، پارسا رحیمی، هادی تقی پور و علی عاشوری در این فیلم بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی «محمد امین همدانی»، چهارشنبه 14 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

«فهرست مقدس» روایتگر یک داستان تاریخی است که ماجرای آن در شهر نجران کشور یمن می‌گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام بازمی‌گردد. این انیمیشن سینمایی روایتی دراماتیک، رمانتیک و تراژیک دارد و داستان آن بر اساس سفر قهرمان فیلم با نام هاران شکل گرفته‌ است...