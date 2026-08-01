پخش زنده دو دیدار زنده دوستانه از فوتبال در شبکه ورزش
شبکه ورزش شامگاه امشب از ساعت ۱۹:۳۰ فوتبال دوستانه دو تیم رئال مادرید و فیورنتینا و از ساعت ۲۱:۳۰ بازی دوستانه آرسنال و خیرونا را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
رئال مادرید در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۲ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.فیورنتینا نیز با همین تعداد بازی و مجموعا ۶ گل خورده و ۷ گل به ثمر رسانده است.
بازیهای دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.