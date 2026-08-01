پخش زنده دو دیدار زنده دوستانه از فوتبال در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه ۲۰۲۶، شامگاه امشب شنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰، تقابل بین دو تیم رئال مادرید و فیورنتینا در ساعت ۲۱:۳۰ و تقابل آرسنال و خیرونا را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

رئال مادرید در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۲ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.فیورنتینا نیز با همین تعداد بازی و مجموعا ۶ گل خورده و ۷ گل به ثمر رسانده است.

بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.