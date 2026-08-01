پخش زنده رده بندی و فینال اوزان مختلف کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در جریان رقابت های کشتی آزاد نوجوانان زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان که در شهر باکوی آذربایجان برگزار می شود، مسابقات رده بندی و فینال این پیکارها را در اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیگوگرم را امروز شنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۹ در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پخش می کند.

نمایندگان کشورمان در این دوره به ترتیب اوزان مهدی دمیرچلی، امیرعلی راغب، بنیامین آشفته. آرمان الهی، محمدطاها گنجه، سام ارشد، رضا شمسی پور، امیرعلی فراسنی،محمدرضا عیسی زاده و امیرحسین اسمعلی هستند.