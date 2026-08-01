پخش زنده رده بندی و فینال اوزان مختلف کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان زیر سال قهرمانی جهان که روزهای ۹ تا ۱۱ مرداد در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار میشود، این رقابت ها را امروز شنبه از ساعت ۱۰:۱۵ تا ساعت ۱۹ در چهار بخش مختلف با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده پوشش می دهد.
نمایندگان کشورمان در این دوره به ترتیب اوزان مهدی دمیرچلی، امیرعلی راغب، بنیامین آشفته. آرمان الهی، محمدطاها گنجه، سام ارشد، رضا شمسی پور، امیرعلی فراسنی،محمدرضا عیسی زاده و امیرحسین اسمعلی هستند.