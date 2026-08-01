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نمایش «رختکن شماره شونزده» اجرا می‌شود

نمایش «رختکن شماره شونزده» اجرا می‌شود
کد خبر : 1821124
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امیر کربلایی‌زاده نمایش «رختکن شماره شونزده» را در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پردیس تیاتر و موسیقی شهرزاد، نمایش «رختکن شماره شونزده» نوشته سهند خیرآبادی و کارگردانی امیر کربلایی‌زاده سال ۱۴۰۴ روی صحنه رفته بود، در ادامه اجراهای خود در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد به صحنه می‌رود. 

اجرای این نمایش با نقش‌آفرینی کربلایی‌زاده از ۲۳ مرداد آغاز می‌شود. 

علاقمندان به تماشای «رختکن شماره شونزده» برای تهیه بلیت به سایت فیدیبو مراجعه کنند.

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