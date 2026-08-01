نمایش «رختکن شماره شونزده» اجرا میشود
امیر کربلاییزاده نمایش «رختکن شماره شونزده» را در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد روی صحنه میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پردیس تیاتر و موسیقی شهرزاد، نمایش «رختکن شماره شونزده» نوشته سهند خیرآبادی و کارگردانی امیر کربلاییزاده سال ۱۴۰۴ روی صحنه رفته بود، در ادامه اجراهای خود در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد به صحنه میرود.
اجرای این نمایش با نقشآفرینی کربلاییزاده از ۲۳ مرداد آغاز میشود.
علاقمندان به تماشای «رختکن شماره شونزده» برای تهیه بلیت به سایت فیدیبو مراجعه کنند.