انتشار فراخوان رویداد نمایشی «همچون فردوسی»
فراخوان رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی» به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره در دو بخش آزاد و دانشجویی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی سوره، با برگزاری رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی»، در پی توسعه جریان اقتباس، بازخوانی و بازآفرینی خلاقانه شاهنامه در تئاتر ایران است و از آثاری حمایت میکند که با زبان امروز نمایش، روایتهایی ماندگار، اثرگذار و الهامبخش از این میراث گرانسنگ ارائه دهند.
این رویداد با هدف خلق روایتهای نو و معاصر بر پایه شاهنامه برگزار میشود؛ روایتهایی که با بهرهگیری از ظرفیتهای نمایشی و دراماتیک این اثر فاخر، میان جهان حماسی، حکمی و فرهنگی شاهنامه با مسائل، دغدغهها، نیازها و آرمانهای جامعه امروز ایران پیوندی خلاقانه و اثرگذار برقرار کنند. همچنین این رویداد میکوشد با حمایت از تولید و اجرای عمومی نمایشهای اقتباسی، زمینه شکلگیری جریانی مستمر برای آفرینش و اجرای آثار نمایشی الهامگرفته از شاهنامه را در سراسر کشور فراهم آورد.
آثار ارسالی باید بر اساس اقتباس، بازخوانی یا بازآفرینی نمایشی از شاهنامه فردوسی شکل گرفته و با زبان امروز تئاتر، بر یک یا چند محور؛ اقتباس و بازآفرینی نمایشی خلاقانه از داستانها، شخصیتها و روایتهای شاهنامه با رویکردی معاصر، بازخوانی اسطورهها، پهلوانان و جهان حماسی شاهنامه با نگاهی به مسائل و نیازهای جامعه امروز ایران و بازنمایی هویت ملی، زبان فارسی، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، مفاهیم حکمی و ارزشهای انسانی شاهنامه (از جمله عدالت، آزادگی، جوانمردی، مقاومت، امید، وفاداری، مسئولیت پذیری و همبستگی ملی) با الهام از ظرفیتهای شاهنامه استوار باشند.
آخرین مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور تعیین شده است. متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را تا پایان زمان تعیینشده در فراخوان، از طریق این سامانه بارگذاری و ارسال کنند. علاقهمندان برای اطلاع از فراخوان میتوانند اینجا مراجعه کنند.