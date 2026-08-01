به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه‌ ایران‌شهر، این نمایش که جدیدترین اثر حمیدرضا نعیمی در مقام نویسنده و کارگردان است، با اقتباس از تراژدی «مده‌آ» اثر اوریپیدوس نمایشنامه‌نویس یونان باستان، تولید شده است.

«مده‌آ» نخستین تجربه حضور نعیمی در سالن استاد سمندریان خواهد بود و اجرای آن به‌ زودی آغاز می‌شود.

جزئیات مربوط به زمان آغاز اجرا، بازی‌گران، عوامل و طراحان این نمایش، متعاقباً‌ اعلام خواهد شد.

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