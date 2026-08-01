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حمیدرضا نعیمی با «مده‌آ» به تماشاخانه‌ی ایران‌شهر می‌آید

حمیدرضا نعیمی با «مده‌آ» به تماشاخانه‌ی ایران‌شهر می‌آید
کد خبر : 1821104
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حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان تئاتر، تازه‌ترین اثر خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه‌ی ایران‌شهر روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه‌ ایران‌شهر، این نمایش که جدیدترین اثر حمیدرضا نعیمی در مقام نویسنده و کارگردان است، با اقتباس از تراژدی «مده‌آ» اثر اوریپیدوس نمایشنامه‌نویس یونان باستان، تولید شده است.

«مده‌آ» نخستین تجربه حضور نعیمی در سالن استاد سمندریان خواهد بود و اجرای آن به‌ زودی آغاز می‌شود.

جزئیات مربوط به زمان آغاز اجرا، بازی‌گران، عوامل و طراحان این نمایش، متعاقباً‌ اعلام خواهد شد.

 

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