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فروش نمایش «آتش‌سوزی‌ها» از ٣میلیارد تومان گذشت

فروش نمایش «آتش‌سوزی‌ها» از ٣میلیارد تومان گذشت
کد خبر : 1821100
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آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا جمعه (٩ مردادماه)، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایش «آتش سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از ٣١ تیرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۶٠ تا ٧٠٠ هزار تومان آغاز کرده، با ٩ اجرا و ۴ هزار و ٨٧٠ مخاطب، ٣ میلیارد و ١٠ میلیون و ۴٩٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از ١٠ تیرماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، ٩مرداد با مجموع ٢۴ اجرا، ٢ هزار و ٢٠٩ تماشاگر و فروشی معادل ٧۵۶ میلیون و ٧٢٠ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از ٨ تیر ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ٢٨ اجرا و یکهزار و ٩٣١ تماشاگر به فروشی معادل ۵۵٨ میلیون و ٩٨۵ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از ١۶ تیرماه در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، ٩ مرداد ماه با مجموع ٢١ اجرا، ٧۵٩ تماشاگر و فروشی معادل ١۵۵ میلیون و ٣١٠ هزار تومان به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین» به کارگردانی هیربد اولیایی هم که اجرای خود را از ۴ مردادماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ٢۶ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده است، تاکنون با مجموع ۶ اجرا و ١۵٣ تماشاگر به فروشی معادل ٢۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «هچل» به کارگردانی امیر افسر شیبانی که از ٧ مردادماه در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢۴٢ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن سه اجرا، میزبان ۴۶٩ تماشاگر و فروش ٧۴ میلیون و ٨٧۴ هزار تومان شده است.

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیرماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٢۴ اجرا، میزبان یکهزار و ٨١۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ٢١۴ میلیون و ۶۶٠ هزارتومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ١٢ هزار و ٢٠۶ نفر از هفت نمایش روی صحنه با فروش ۴ میلیارد و ٧٩۶ میلیون و ٨٣٩ هزارتومان دیدن کرده‌اند.

 

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