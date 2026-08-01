نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف افتتاح شد/ صالحیامیری: «زنگآخر» روایتی برای ماندگار کردن نام کودکان میناب است/ هنر میتواند رنج را به حافظه و حافظه را به مسئولیت تبدیل کند
نمایشگاه «زنگ آخر» با محوریت پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با قرائت پیام سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نجف اشرف افتتاح شد؛ رویدادی فرهنگی و هنری که با هدف روایت مظلومیت کودکان قربانی جنگ، تقویت حافظه تاریخی ملتها و تحکیم پیوندهای فرهنگی ایران و عراق برگزار شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، نمایشگاه «زنگ آخر» با محوریت پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با قرائت پیام سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نجف اشرف گشایش یافت.
این رویداد فرهنگی ـ هنری با حضور مدیران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اعضای شورای راهبردی این وزارتخانه، جمعی از شخصیتهای فرهنگی و مسئولان عراقی، هنرمندان ایرانی و فعالان حوزههای خوشنویسی، نگارگری و عکاسی برگزار شد و همزمان با ایام اربعین حسینی، میزبان زائران و علاقهمندان به هنر متعهد خواهد بود.
در آیین افتتاح این نمایشگاه، پیام سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، قرائت شد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برگزاری نمایشگاه «رگزنگ آخر» در نجف اشرف، فرصتی برای پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و روایت مظلومیت کودکانی است که قربانی جنگ و تجاوز شدند.
در این میان، وظیفه خود میدانم با نهایت احترام، از مرجعیت عالیقدر شیعه در نجف اشرف، بهویژه حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی، به سبب نگاه انسانی، پدرانه و همدلانه نسبت به مردم ایران و خانوادههای داغدار میناب، صمیمانه قدردانی کنم. این همراهی بار دیگر نشان داد که مرجعیت شیعه در لحظات دشوار، پناهگاه اخلاقی و معنوی مردمان این منطقه و مظهر کرامت، همدلی و مسئولیت انسانی است.
همچنین از حضرت آیتالله سیدجواد شهرستانی و مجموعههای فرهنگی همراه، بهویژه خانه هنر و اندیشه صریر، برای پیگیریها، حمایتها و اهتمام ارزشمندشان در پاسداشت یاد شهدای میناب سپاسگزارم.
«زنگ آخر» روایتی است برای ماندگار کردن نام کودکانی که رؤیاهایشان ناتمام ماند. هنر میتواند رنج را به حافظه و حافظه را به مسئولیت تبدیل کند.
امیدوارم این رویداد، نمادی دیگر از پیوند عمیق معنوی، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و عراق و گامی در مسیر گسترش دوستی و همدلی میان آنان باشد.
گفتنی است نمایشگاه «زنگ آخر» با مشارکت انجمن صریر وابسته به بیت آیتالله سیدجواد شهرستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شده است. این نمایشگاه با بهرهگیری از آثار خوشنویسی، روایتهای تصویری و اسناد هنری مرتبط با فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، میکوشد ضمن زنده نگه داشتن یاد کودکان شهید این حادثه، ظرفیت هنر را در انتقال پیام صلح، عدالت، مسئولیت انسانی و همبستگی فرهنگی میان ملتها به نمایش بگذارد.