فراخوان رویداد ملی نمایشی «همچون فردوسی» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، فراخوان رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی» به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره در دو بخش آزاد و دانشجویی منتشر شد.

مرکز هنرهای نمایشی سوره، با برگزاری رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی»، در پی توسعه جریان اقتباس، بازخوانی و بازآفرینی خلاقانه شاهنامه در تئاتر ایران است و از آثاری حمایت می‌کند که با زبان امروز نمایش، روایت‌هایی ماندگار، اثرگذار و الهام‌بخش از این میراث گران‌سنگ ارائه دهند.

متن کامل فراخوان رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی» به شرح ذیل است: شاهنامه، بزرگ‌ترین منظومه حماسی زبان فارسی، گنجینه‌ای از خرد، هویت، فرهنگ، آزادگی و مقاومت ملت ایران است و نقشی بی‌بدیل در پاسداشت زبان فارسی، تقویت هویت ملی و انتقال ارزش‌های فرهنگی و تمدنی این سرزمین دارد.

این اثر سترگ، با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده روایی، نمایشی و دراماتیک، همچنان الهام‌بخش آفرینش آثار هنری و ادبی است و امکان گفت‌وگو میان میراث فرهنگی ایران و مسائل و نیازهای جامعه امروز را فراهم می‌آورد. مرکز هنرهای نمایشی سوره، با برگزاری رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی»، در پی توسعه جریان اقتباس، بازخوانی و بازآفرینی خلاقانه شاهنامه در تئاتر ایران است و از آثاری حمایت می‌کند که با زبان امروز نمایش، روایت‌هایی ماندگار، اثرگذار و الهام‌بخش از این میراث گران‌سنگ ارائه دهند. این رویداد با هدف خلق روایت‌های نو و معاصر بر پایه شاهنامه برگزار می‌شود؛ روایت‌هایی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایشی و دراماتیک این اثر فاخر، میان جهان حماسی، حکمی و فرهنگی شاهنامه با مسائل، دغدغه‌ها، نیازها و آرمان‌های جامعه امروز ایران پیوندی خلاقانه و اثرگذار برقرار کنند.

همچنین، این رویداد می‌کوشد با حمایت از تولید و اجرای عمومی نمایش‌های اقتباسی، زمینه شکل‌گیری جریانی مستمر برای آفرینش و اجرای آثار نمایشی الهام‌گرفته از شاهنامه را در سراسر کشور فراهم آورد. محورهای رویدادآثار ارسالی باید بر اساس اقتباس، بازخوانی یا بازآفرینی نمایشی از شاهنامه فردوسی شکل گرفته و با زبان امروز تئاتر، بر یک یا چند محور زیر استوار باشند: • اقتباس و بازآفرینی نمایشی خلاقانه از داستان‌ها، شخصیت‌ها و روایت‌های شاهنامه با رویکردی معاصر. • بازخوانی اسطوره‌ها، پهلوانان و جهان حماسی شاهنامه با نگاهی به مسائل و نیازهای جامعه امروز ایران. • بازنمایی هویت ملی، زبان فارسی، فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی، مفاهیم حکمی و ارزش‌های انسانی شاهنامه (از جمله عدالت، آزادگی، جوانمردی، مقاومت، امید، وفاداری، مسئولیت‌پذیری وهمبستگی ملی) با الهام از ظرفیت‌های شاهنامه.

بخش‌های رویداد۱. بخش آزادویژه آثار نمایشی کارگردانان و گروه‌های نمایشی کشور، با محوریت شاهنامه و اقتباس، بازخوانی یا بازآفرینی آن، که برای تولید و اجرای عمومی در این رویداد ارائه می‌شوند. در این بخش، حداکثر ۸ اثر برای تولید، اجرای عمومی و بهره‌مندی از حمایت‌های رویداد انتخاب خواهند شد. ۲. بخش دانشجوییویژه آثار نمایشی برگرفته از پایان‌نامه‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های تئاتر و سایر رشته‌های مرتبط، با محوریت شاهنامه و اقتباس، بازخوانی یا بازآفرینی آن، که تاکنون اجرای عمومی نداشته‌اند یا در مرحله تولید قرار دارند. در این بخش، حداکثر۴ اثر برای تولید، اجرای عمومی و بهره‌مندی از حمایت‌های رویداد انتخاب خواهند شد.

حمایت‌های مالی الف

بخش آزاددر راستای حمایت از تولید و اجرای آثار، دبیرخانه رویداد برای آثار منتخب این بخش، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت مالی به شرح زیر در نظر گرفته است:

• مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه تولید و اجرای عمومی اثر• مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه حضور در جشنواره تئاتر استانی.

• مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه در صورت راه‌یابی اثر به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. ب) بخش دانشجویی در راستای حمایت از تولید و اجرای آثار، دبیرخانه رویداد برای آثار منتخب این بخش، تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان حمایت مالی به شرح زیر در نظر گرفته است: • مبلغ ۸۰ میلیون تومان کمک‌هزینه تولید و اجرای عمومی اثر.

• مبلغ ۳۵ میلیون تومان کمک‌هزینه حضور در جشنواره تئاتر استانی. • مبلغ ۳۵ میلیون تومان کمک‌هزینه در صورت راه‌یابی اثر به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.

حمایت‌های ویژه این بخش شامل تمامی آثار منتخب بخش آزاد و بخش دانشجویی خواهد بود.

• آثاری که موفق به کسب رتبه یا جایزه در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یا سایر جشنواره‌های معتبر مورد تأیید دبیرخانه شوند، از حمایت ویژه دبیرخانه بهره‌مند خواهند شد.

جزئیات، نحوه و میزان این حمایت متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد.

• همچنین، در صورت انتخاب آثاربرای حضوردر سایر رویدادها، جشنواره‌ها، دبیرخانه در چارچوب ضوابط و امکانات خود، حمایت‌های لازم را به‌منظور تسهیل حضور و ارائه اثر به عمل خواهد آورد.

• در صورتی که آثار منتخب، پس از اجرای عمومی در استان، از کیفیت و قابلیت لازم برخوردار باشند، با تشخیص دبیرخانه، از اجرای آن‌ها در شهرهای تهران و مشهد حمایت خواهد شد.

حمایت‌های اجرایی به‌منظور ارتقای کیفیت آثار و تسهیل فرآیند تولید، حوزه هنری استان‌ها با هماهنگی دبیرخانه رویداد، در حد امکانات و ظرفیت‌های موجود، حمایت‌های زیر را ارائه خواهند کرد:

• تأمین فضای مناسب برای تمرین گروه‌های منتخب. • تأمین سالن مناسب برای اجرای عمومی آثار.

• همکاری در اطلاع‌رسانی، تبلیغات و پوشش رسانه‌ای اجراهای عمومی. • حمایت، پشتیبانی و هماهنگی‌های اجرایی مورد نیاز در سطح استان، با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های حوزه هنری استان محل تولید اثر و با هماهنگی دبیرخانه رویداد انجام خواهد شد.

• در صورت درخواست کارگردان، دبیرخانه با معرفی دراماتورژ (منتور هنری)، امکان بهره‌مندی گروه از مشاوره تخصصی در فرآیند دراماتورژی، تولید و اجرای اثر را فراهم خواهد کرد. • کارشناس واحد نمایش حوزه هنری هر استان، به‌عنوان مدیر پروژه مربوطه، مسئول هماهنگی، نظارت بر روند تولید، ارتباط با دبیرخانه و پیگیری اجرای تعهدات گروه خواهد بود.

• تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت اجراهای عمومی آثار برگزیده، مطابق ضوابط اجرایی، به گروه نمایشی تعلق خواهد گرفت.

تعهدات گروه‌های منتخب

• تولید اثر مطابق طرح مصوب و جدول زمان‌بندی اعلامی دبیرخانه.

• اجرای عمومی اثر (حداقل ۲۰ اجرا) در استان محل تولید با هماهنگی حوزه هنری استان.

• حضور کارگردان آثار برگزیده درجلسات نشست‌های تخصصی و سایر برنامه‌های اعلامی دبیرخانه.

• رعایت ضوابط اجرایی، حقوقی و رسانه‌ای رویداد.

شرایط پذیرش و شاخص‌های ارزیابی آثارآثار ارسالی باید واجد شرایط زیر بوده و بر اساس این معیارها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گیرند:

• اثر در قالب نمایش صحنه‌ای تولید شده باشد.

• مدت زمان اجرای اثر حداقل ۴۵ دقیقه باشد.

• اثر بر اساس اقتباس، بازخوانی یا بازآفرینی خلاقانه شاهنامه شکل گرفته و صرفاً بازگویی مستقیم داستان‌ها نباشد.

• میان جهان حماسی شاهنامه و مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای جامعه امروز ایران، پیوندی خلاقانه و اثرگذار برقرار کند.

• از کیفیت مطلوب در نمایشنامه، شیوه اقتباس، کارگردانی و اجرای صحنه‌ای برخوردار باشد.

• با محورهای رویداد انطباق داشته باشد.

• از کیفیت مناسب در طرح اجرایی و قابلیت تحقق تولید برخوردار باشد.

• ظرفیت ارتباط مؤثر با مخاطب و اجرای عمومی مستمر را داشته باشد.

• از قابلیت حضور و معرفی فرهنگ، هویت و روایت ایرانی در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی برخوردار باشد.

• اولویت با آثار جدید و تولیدشده برای این رویداد است.

• هر کارگردان مجاز به ارسال یک اثر است. تبصره ۱: حمایت‌های دبیرخانه در مراحل مختلف تولید، منوط به ارزیابی کیفی اثر و تأیید شورای ارزیابی رویداد خواهد بود. در صورت‌عدم تحقق استانداردهای مورد انتظار، دبیرخانه درباره نحوه ادامه یا میزان حمایت تصمیم‌گیری خواهد کرد. تبصره ۲: انتخاب نهایی آثار بر اساس نظر شورای ارزیابی و با توجه به کیفیت هنری، قابلیت تولید و اجرای عمومی، و انطباق با اهداف و محورهای رویداد انجام خواهد شد.

تبصره ۳:

تصمیم‌گیری درباره موارد پیش‌بینی‌نشده بر عهده دبیرخانه رویداد است.

مدارک مورد نیاز

• نمایشنامه کامل (در قالب فایل‌های Word و PDF)

• خلاصه طرح یک‌صفحه‌ای اثر (حداکثر یک صفحه A۴، شامل معرفی ایده محوری، خلاصه داستان، شیوه اقتباس یا بازآفرینی شاهنامه، رویکرد اجرایی و انطباق اثر با اهداف و محورهای رویداد، در قالب فایل PDF)

• طرح اجرایی کارگردان (در قالب فایل PDF) • رزومه کارگردان (حداکثر در یک صفحه، در قالب فایل PDF)

• (ویژه بخش دانشجویی) مستندات پایان‌نامه و تأییدیه دانشگاه (در قالب فایل PDF)

نحوه ارسال آثار متقاضیان می‌بایست مدارک مورد نیاز را تا پایان زمان تعیین‌شده در فراخوان، از طریق سامانه www. artfest. ir بارگزاری و ارسال کنند.

تقویم رویدادآخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام آثار منتخب: ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵آغاز فرآیند تولید آثار: نیمه اول مهرماه ۱۴۰۵اجرای عمومی آثار منتخب در استان‌ها: آبان، آذر و دی ماه ۱۴۰۵

نشانی دبیرخانه تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی سوره (دفتر تئاتر فرا تهران) تلفن: ۹۱۰۸۸۴۱۷ -۰۲۱

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