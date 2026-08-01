سینماها در هفته گذشته چقدر فروختند؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، نوزدهمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که در بازه زمانی شنبه ۳ مرداد تا پایان روز جمعه ۹ مرداد سینماهای سراسر کشور میزبان ۴۴۸ هزار و ۸۷۰ مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۶۰ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان رسیدند. استقبال مخاطبان در هفته گذشته در حالی رقم خورد که نسبت به بازه مشابه در هفته هجدهم، سینما شاهد رشد ۲۳ درصدی مخاطبان در نوزدهمین هفته از سال جاری بود.

بر اساس این گزارش، پردیس سینمایی کوروش با ۲۸ هزار و ۶۸۸ مخاطب علاوه بر رشد ۶ درصدی نسبت هفته گذشته همانند سایر هفته‌ها در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین سینماهای کشور قرار گرفت. پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۲ هزار و ۴۵۰ مخاطب نسبت به هفته گذشته با ۹ درصد افزایش مخاطب روبه‌رو شده است، پردیس سینمایی هدیش با ۱۲ هزار و ۴۶۵ مخاطب با ۹ درصد افزایش مخاطب نسبت به هفته گذشته، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۹۱۵ مخاطب و رشد ۱۲ درصدی نسبت به هفته قبل و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۰ هزار و ۳۰۷ مخاطب و رشد ۱۶ درصدی نسبت به هفته گذشته در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۲۰۵ هزار و ۸۴۴ مخاطب و رشد ۴۹ درصدی نسبت به هفته هجدهم در صدر پرمخاطب‌ترین فیلم هفته قرارگرفته است، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۶۱ هزار و ۳۲۲ مخاطب علی‌رغم رشد ۷ درصدی مخاطبانش در رتبه دوم قرار گرفت. «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۲۹ هزار و ۹۵۵ مخاطب بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در رتبه سوم، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۸ هزار و ۹۹۱ مخاطب و رشد ۱۹ درصدی نسبت به هفته گذشته به رتبه چهارم رسید و لباس شخصی نیز با ۸ هزار و ۹۲۹ مخاطب در رتبه پنجم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش و با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه مدیرت فروش و اکران سینما (سمفا)، سالن‌های سینما در سراسر کشور به ترتیب در هفته نخست سال (۱ تا ۷ فروردین) با ۳۷ هزار و ۸۷۹ مخاطب، هفته دوم (۸ الی ۱۴ فروردین) با ۳۱ هزار و ۸۰۳ مخاطب، هفته سوم (۱۵ الی ۲۱ فروردین) با ۴۲ هزار و ۱۴۱ مخاطب، هفته چهارم (۲۲ الی ۲۸ فروردین) با ۷۹ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته پنجم (۲۹ فروردین الی ۴ اردیبهشت) با ۱۴۰ هزار و ۵۵ مخاطب، هفته ششم (۵ الی ۱۱ اردیبهشت) با ۲۰۳ هزار و ۶۱ مخاطب، هفته هفتم (۱۲ الی ۱۸ اردیبهشت) با ۲۱۴ هزار ۶۳ مخاطب، هفته هشتم (۱۹ الی ۲۵ اردیبهشت) با ۲۰۹ هزار ۷۵۰ مخاطب، هفته نهم (۲۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد) با ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ مخاطب، هفته دهم (۲ خرداد الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب، هفته یازدهم (۹ خرداد الی ۱۵ خرداد) با ۲۸۴ هزار و ۹۲۸ مخاطب، هفته دوازدهم (۱۶ خرداد الی ۲۲ خرداد) با ۲۴۹ هزار و ۲۲۵ مخاطب، هفته سیزدهم (۲۳ الی ۲۹ خرداد) با ۱۷۶ هزار و ۵۰۶ مخاطب، هفته چهاردهم (۳۰ خرداد الی ۵ تیر) با ۱۲ هزار و ۶۰۷ مخاطب، هفته پانزدهم (۶ الی ۱۲ تیر) با ۱۴۲ هزار و ۲۸۸ مخاطب، هفته شانزدهم (۱۳ الی ۱۹ تیر) با ۳۹ هزار و ۷۳ مخاطب، هفته هفدهم (۲۰ الی ۲۶ تیر) با ۲۰۴ هزار مخاطب، هفته هجدهم (۲۷ تیر الی ۲ مرداد) با ۳۶۳ هزار و ۳۲۰ مخاطب مورد استقبال قرار گرفتند.

انتهای پیام/