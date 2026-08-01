«میناب» در ویترین هفته فرهنگی ایران در روسیه قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جلسه هماهنگی و هم‌افزایی ادارات داخلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این نشست حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» را نخستین حرکت بزرگ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی در دوران پساجنگ توصیف کرد و گفت: این دوره به دلیل شرایط جدید و تجربه‌های به‌دست‌آمده تفاوت‌های اساسی با تمامی دوره‌های گذشته خواهد داشت.

وی با تشریح ویژگی‌های این رویداد افزود: برگزاری نشست‌ها و اجلاس‌های تخصصی نخبگانی، طراحی برنامه‌های ویژه با محوریت توسعه صادرات فرهنگی و تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی از مهم‌ترین محورهای این دوره است که آن را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند.

دیوسالار همچنین با اشاره به بخش‌های ویژه پیش‌بینی‌شده در این هفته فرهنگی، اظهارکرد: پرداختن به ظرفیت‌ها و موضوعات مرتبط با میناب و لامرد و نیز حضور پررنگ بخش‌های مرتبط با موضوع «رهبر شهید» از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد خواهد بود و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اجرایی خواهد داشت.

در ادامه این نشست حاضران نیز به بررسی ابعاد مختلف برنامه‌ریزی هماهنگی‌های بین‌بخشی و تقسیم وظایف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه» پرداختند.