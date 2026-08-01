به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یازدهمین مجمع عمومی و ضیافت انجمن دوستی توکای و ایران با حضور پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران و فلاحت‌پیشه رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به میزبانی هتل ماریوت آسوشیا برگزار شد.

در بخش نخست این رویداد، جونایچی سومی مقام ارشد اجرایی دفتر امنیت منابع در دفتر امور اقتصادی وزارت امور خارجه ژاپن، سخنرانی ویژه‌ای با عنوان «بیا درباره فرش‌های ایرانی صحبت کنیم» ارائه کرد.

در ادامه پیمان سعادت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن طی سخنانی ضمن تشریح زیبایی‌ها و منطق نهفته در هنر فرش ایرانی به‌عنوان نماد صلح از ابراز همدردی اعضای انجمن با مردم ایران در ایام پساجنگ قدردانی کرد.

وی در ادامه به‌ عنوان صدای مردم ایران نابودی جان انسان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم کرد و افزود: تمدن پدیدآورنده فرش ایرانی و به طور کلی بر حسب یک ضرب‌المثل ایرانی که تاکید دارد «از کوزه همان برون تراود که در اوست» باید گفت هنرهای بومی این سرزمین که شهرت جهانی دارند، دارای یک تمدن صلح‌طلب است. چنین تمدن کهنی هرگز با جنایات جنگی و خیال خام برخی سران سیاسی معلوم‌الحال از میان نخواهد رفت و مردم ایران با حفظ اقتدار و انسجام خود به مسیرشان در صیانت از میراث پیشینیان ادامه خواهند داد.

سفیر کشور در ادامه با اشاره به جنایات جنگی و هدف قرار گرفتن مدارس و غیرنظامیان از سکوت جامعه جهانی در سایه کارزار گسترده اهریمن‌سازی علیه ایران به‌شدت انتقاد کرد.

در حاشیه این مجمع گفت‌وگویی میان فلاحت‌پیشه، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و رییس انجمن دوستی توکای و ایران برگزار شد که نماینده فرهنگی کشورمان با اشاره به برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا این رویداد را فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انجمن به‌منظور ایجاد پیوند با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر ناگویا دانست و بر ضرورت پیش‌بینی یک پیوست فرهنگی برای حضور کاروان ورزشی جمهوری اسلامی در این رقابت‌ها تأکید کرد.

وی در همین راستا پیشنهاد راه‌اندازی «غرفه دوستی ایران» را مطرح نمود و گفت: غرفه‌ای که در آن جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن ایرانی، از جمله غذاهای سنتی، صنایع دستی، فرش و هنر خوشنویسی با مشارکت ورزشکاران ایرانی به شهروندان و بازدیدکنندگان ناگویا معرفی شود به شایستگی نام بلند ایران دایر خواهد بود.

فلاحت‌پیشه یادآور شد: تحقق این هدف مستلزم برگزاری نشست دیگری با مسئولان شهرداری ناگویا خواهد بود تا موضوع از طریق شهرداری و با همکاری انجمن دوستی توکای و ایران به‌صورت عملیاتی پیگیری شود.

بنابر اعلام این خبر، انجمن دوستی توکای و ایران که دفتر مرکزی آن در شهر تاجی‌می، استان گیفو، قرار دارد، رسالت برنامه‌ریزی در راستای توسعه روابط فرهنگی و گسترش همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن را عهده‌دار است.