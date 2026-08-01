به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری‌های فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای میان ایران و جمهوری هند نشست تخصصی «بررسی ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در توسعه دیپلماسی فرهنگی، گردشگری زیارتی و همکاری‌های رسانه‌ای ایران و هند» در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی برگزار شد.

این نشست با حضور سعیدرضا مسیب‌مطلق سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، محمدرضا فاضل وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، علی سلطان رضوی رئیس استودیوی سلطان پروداکشن، علی‌عباس سلطان رضوی تهیه‌کننده و کارگردان هندی و محمد چشتی از سجاده‌نشینان درگاه اجمیر شریف و مدیر پلتفرم پرمخاطب «Chishty Vlogs» در یوتیوب برگزار شد، سرکنسول ایران در پرجمعیت‌ترین شهر هند با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی بر اهمیت توسعه گردشگری زیارتی در تقویت روابط مردمی میان ایران و هند تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر مذهبی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است، اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی و فرهنگی منطقه تبدیل شود.

مسیب‌مطلق همچنین نقش مستندسازان، فیلم‌سازان، تولیدکنندگان محتوا و اینفلوئنسرهای فضای مجازی را در معرفی صحیح ظرفیت‌های ایران بسیار مؤثر دانست و بر تولید آثار حرفه‌ای متناسب با مخاطبان هندی تأکید کرد.

در ادامه، محمدرضا فاضل، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی با اشاره به نتایج مذاکرات رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو با وزارت امور اقلیت‌های هند اظهارکرد: علاقه ایجادشده در میان مسئولان هندی نسبت به ساختار مدیریتی آستان قدس رضوی فرصت ارزشمندی برای معرفی یکی از موفق‌ترین الگوهای مدیریت اماکن مذهبی در جهان اسلام فراهم کرده است.

وی پیشنهاد کرد که با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی و هنرمندان هندی، مستندی جامع درباره حضرت امام رضا (ع)، حرم مطهر رضوی و مجموعه آستان قدس رضوی تولید شود؛ مستندی که علاوه بر معرفی ابعاد معنوی زیارت، ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و خدماتی این مجموعه را نیز برای مخاطبان هندی به تصویر بکشد.

فاضل افزود: این اثر می‌تواند علاوه بر مسلمانان هند که بخش قابل توجهی از آنان پیرو طریقت‌های صوفیه هستند برای جامعه گسترده غیرمسلمان این کشور نیز جذاب و آموزنده باشد زیرا موضوعاتی همچون مدیریت موقوفات، خدمات عمومی، فعالیت‌های فرهنگی و حفظ میراث دینی دارای ابعاد انسانی و مدیریتی فراتر از مرزهای اعتقادی است.

در ادامه این نشست محمد چشتی، از سجاده‌نشینان درگاه اجمیر شریف نیز آستان قدس رضوی را نمونه‌ای موفق در مدیریت یک مجموعه بزرگ مذهبی توصیف کرد و گفت: بسیاری از زیارتگاه‌ها و مراکز مذهبی هند می‌توانند از تجربیات این مجموعه در زمینه مدیریت موقوفات، خدمات اجتماعی، نگهداری اماکن مذهبی، ساماندهی نذورات، جذب مشارکت‌های مردمی، برنامه‌ریزی فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی برای توسعه خدمات عمومی بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات میان مراکز مذهبی ایران و هند تأکید کرد و این همکاری را گامی مؤثر در ارتقای مدیریت اماکن زیارتی و تقویت تعاملات فرهنگی میان دو کشور دانست.

بخش دیگری از این نشست به بررسی ظرفیت رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در معرفی میراث فرهنگی و مذهبی ایران اختصاص داشت.

حاضران با اشاره به مخاطبان گسترده پلتفرم‌هایی همچون یوتیوب در شبه‌قاره هند، تولید محتوای مستند چندزبانه را ابزاری مؤثر برای معرفی چهره واقعی ایران، توسعه گردشگری زیارتی و فرهنگی و تقویت ارتباطات میان ملت‌های ایران و هند ارزیابی کردند.

همچنین بر نقش اینفلوئنسرهای مذهبی، مستندسازان و تولیدکنندگان حرفه‌ای محتوا به‌عنوان مکمل فعالیت‌های رسمی دیپلماسی فرهنگی تأکید شد.

در پایان نشست طرفین بر تداوم همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای، بررسی راهکارهای تولید مستند درباره حضرت امام رضا (ع) و آستان قدس رضوی، تبادل تجربیات مدیریتی میان مراکز مذهبی ایران و هند و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری زیارتی تأکید کردند.

تداوم این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک فرهنگی، توسعه گردشگری زیارتی، معرفی هرچه بهتر میراث تمدنی ایران، ارتقای شناخت متقابل ملت‌های ایران و هند و تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب آسیا باشد.

بنابر اعلام این خبر، پیش از این فریدالدین فریدعصر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو نیز طی دیدار رسمی با هیاتی از مؤسسه وابسته به وزارت امور اقلیت‌های دولت مرکزی هند به ریاست سوریندر نات تریپاتی (IAS) درباره ظرفیت‌های مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آستان قدس رضوی گفت‌وگو کرده بود که اعضای هیات هندی در این ملاقات پرسش‌های متعدد درباره ساختار مدیریتی آستان قدس رضوی، نحوه اداره موقوفات، مدیریت منابع مالی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، درمانی، پژوهشی و خیریه این مجموعه مطرح داشتند.

در این نشست مسئولین هندی بابت الگوی مدیریتی آستان قدس‌رضوی، درخواست تولید آثار مستند از این مرکز دینی را داشتند. مرکزی که به بیان این هیئت هندی تنها یک نهاد مذهبی نبوده، بلکه یکی از بزرگ‌ترین نهادهای فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی جهان اسلام به شمار می‌رود.