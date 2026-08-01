روز یکشنبه ۱۱ مرداد و در مسجد بلال انجام میشود؛
برگزاری آیین یادبود هنرمند پیشکسوت اکبر عبدی
آیین یادبود اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور، روز یکشنبه ۱۱ مرداد، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد بلال صداوسیما برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، این هنرمند ارجمند روز جمعه، ۲ مرداد و در سن ۶۶ سالگی دیده از جهان فروبست. نقشآفرینیهای زندهیاد اکبر عبدی در مجموعههای خاطرهساز طنز تلویزیونی و حضور برجسته در آثار نمایشی سیما ازجمله «امام علی (ع)» و «در چشم باد»، از استادی و پیشینه پرثمرش خبر میدهد.
«سبزواران» آخرین مجموعه نمایشی او برای سیمای جمهوری اسلامی است که در ماههای آینده پخش میشود و بخشهایی از آن در جریان جنگ ۱۲روزه و زیر موشکباران تهران تصویربرداری شد و او در کنار سایر هنرمندان، شجاعانه کار با دوربین را ادامه داد و بر وفاداری به ایران و عشق به مردم تأکید کرد.
جایگاه او در میان مردم، حاصل صداقت و پیوند همیشگی با اقشار جامعه بود؛ هنرمندی اصیل که هویت ایرانی و عشق به میهن را در زیست فرهنگی خود پاس میداشت.
در روز یکشنبه ۱۱ مرداد و با برگزاری مراسمی در مسجد بلال با حضور خانواده، مسئولان، اهالی رسانه و فرهنگ و اقشار مختلف مردم، از جایگاه هنری او تجلیل و یادش گرامی داشته میشود.