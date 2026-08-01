به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه تعاملات فرهنگی و مراوادات سینمایی عبدالرضا سیفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک با مدیر مجموعه سینمایی «سینماتیکا» دیدار و در خصوص راهکارهای پخش تجاری آثار ایرانی در سینماهای قرقیزستان گفت‌وگو کردند.

رایزن فرهنگی کشورمان با اعلام این خبر گفت: در راستای تقویت پیوندهای فرهنگی و گسترش حضور سینمای ایران در بازارهای بین‌المللی، تصمیم بر آن شد تا نمایندگانی از سوی شرکت‌های تولیدکننده فیلم در ایران، مأموریت طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم جهت اکران آثار سینمایی در جمهوری قرقیزستان را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: بر اساس این توافق، نمایندگان مذکور موظف خواهند بود با ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر، آثار تولیدی شرکت‌های ایرانی را جهت اکران در اختیار «مؤسسه سینماتیکا» قرار خواهند داد. این اقدام با هدف ایجاد یک جریان پایدار برای عرضه فیلم‌های ایرانی در سینماهای قرقیزستان و تثبیت جایگاه سینمای ایران در منطقه صورت می‌گیرد.

گل‌خیر، مدیر مجموعه سینمایی «سینماتیکا» در این جلسه، با اشاره به سهم چشمگیر سینمای بومی در بازار این کشور گفت: میزان استقبال از ۶۰ فیلم داخلی قرقیزستان با مجموع استقبال از تمام فیلم‌های خارجی برابری می‌کند. به عبارت دیگر در شرایط فعلی و با وجود جذابیت‌های برخی آثار بین‌المللی فیلم‌های قرقیزی ۵۰ درصد از کل درآمد فروش سینماهای این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: سینماتیکا بزرگ‌ترین شبکه سینماهای مدرن قرقیزستان به شمار می‌رود و دفتر مرکزی آن در بیشکک قرار دارد. این مجموعه چندین پردیس سینمایی را در مراکز خرید مهم اداره می‌کند و مهم‌ترین محل اکران فیلم‌های داخلی و خارجی در کشور محسوب می‌شود.

گل خیر ادامه داد: سینماتیکا علاوه بر فعالیت تجاری، یکی از مهم‌ترین شرکای نمایش آثار سینمای قرقیزستان است. بسیاری از فیلم‌های تولیدشده توسط استودیوی دولتی «Kyrgyzfilm» و تهیه‌کنندگان مستقل، نخستین اکران عمومی خود را در سالن‌های این مجموعه تجربه می‌کنند. همچنین جشنواره‌ها و هفته‌های فیلم کشورهای مختلف نیز با همکاری این شبکه برگزار می‌شود.