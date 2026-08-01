اندیشه نیما یوشیج در دانشگاه بمبئی بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست برخط دفاعیه رساله دکتری آریا شاهپور نریمان‌زاده، پژوهشگر رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بمبئی با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

در این برنامه، محمدرضا فاضل، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، رؤسای گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های بمبئی و لکهنو، رئیس گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بمبئی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فارسی‌آموزان حضور داشتند.

رساله دکتری نریمان‌زاده با عنوان «مطالعه انتقادی نیما یوشیج و عوامل اجتماعی ـ سیاسی مؤثر بر شعر او» به بررسی یکی از مهم‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران و بنیان‌گذار شعر نو فارسی اختصاص داشت.

این پژوهش با رویکردی تحلیلی و انتقادی، تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را بر اندیشه و شعر نیما یوشیج مورد مطالعه قرار داده است.

در این دفاعیه شاهپور نریمان‌زاده گزارشی از روند تحقیق و دستاوردهای علمی خود ارائه کرد و گفت: این رساله در پنج فصل تنظیم شده و در آن ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و آثار نیما یوشیج از منظر تاریخی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: این پژوهش با استفاده از منابع معتبر تاریخی و ادبی، تلاش کرده است تصویری جامع از پیوند میان ادبیات و تحولات اجتماعی در ایران معاصر ارائه دهد و نقش نیما یوشیج را در گذار شعر فارسی از سنت به نوگرایی تبیین کند. از جمله دستاوردهای این تحقیق، بررسی تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر زبان، محتوا و ساختار شعر نیمایی و همچنین تحلیل جایگاه نیما در روند نوسازی ادبیات فارسی است.

در بخش پایانی نشست، اعضای هیئت داوران و استادان حاضر پرسش‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره جنبه‌های مختلف پژوهش مطرح کردند.