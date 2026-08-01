اندیشه نیما یوشیج در دانشگاه بمبئی بررسی شد
شاهپور نریمانزاده با دفاع از رساله دکتری خود در دانشگاه بمبئی با موضوع «مطالعه انتقادی اندیشه و شعر نیما یوشیج»، ابعاد جدیدی از تئوریهای ادبی پدر شعر نوی ایران را در یک محیط فراسرزمینی مورد بحث قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست برخط دفاعیه رساله دکتری آریا شاهپور نریمانزاده، پژوهشگر رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بمبئی با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.
در این برنامه، محمدرضا فاضل، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، رؤسای گروههای زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای بمبئی و لکهنو، رئیس گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بمبئی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فارسیآموزان حضور داشتند.
رساله دکتری نریمانزاده با عنوان «مطالعه انتقادی نیما یوشیج و عوامل اجتماعی ـ سیاسی مؤثر بر شعر او» به بررسی یکی از مهمترین چهرههای ادبیات معاصر ایران و بنیانگذار شعر نو فارسی اختصاص داشت.
این پژوهش با رویکردی تحلیلی و انتقادی، تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را بر اندیشه و شعر نیما یوشیج مورد مطالعه قرار داده است.
در این دفاعیه شاهپور نریمانزاده گزارشی از روند تحقیق و دستاوردهای علمی خود ارائه کرد و گفت: این رساله در پنج فصل تنظیم شده و در آن ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و آثار نیما یوشیج از منظر تاریخی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: این پژوهش با استفاده از منابع معتبر تاریخی و ادبی، تلاش کرده است تصویری جامع از پیوند میان ادبیات و تحولات اجتماعی در ایران معاصر ارائه دهد و نقش نیما یوشیج را در گذار شعر فارسی از سنت به نوگرایی تبیین کند. از جمله دستاوردهای این تحقیق، بررسی تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر زبان، محتوا و ساختار شعر نیمایی و همچنین تحلیل جایگاه نیما در روند نوسازی ادبیات فارسی است.
در بخش پایانی نشست، اعضای هیئت داوران و استادان حاضر پرسشها و دیدگاههای تخصصی خود را درباره جنبههای مختلف پژوهش مطرح کردند.