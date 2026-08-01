بانوان، معماران امت اسلامی هستند
رایزن فرهنگی کشورمان در بیروت با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دایر بر این که دامان زنان مسلمان مدرسهای است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت شوند، گفت: بانوان به راستی، معماران جامعه اسلامی به شمار میآیند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی ایران در لبنان کارگاه آموزشی «قُومُوا لِلَّهِ؛ دختران فاطمی، معمار جامعه مهدوی» با حضور دختران نوجوان و جوان در بیروت برگزار شد.
در آغاز این برنامه، حجتالاسلام سید محمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی کشورمان با بیان اینکه موضوع این نشست تنها «انتظار» نیست، بلکه نقش هر فرد در دوران انتظار است، اظهار کرد: اگر همین امروز امام زمان(عج) ظهور کنند به چه دخترانی نیاز دارند؟ دخترانی که فقط دعا میکنند یا دخترانی که آمادهاند و اهل قیام هستند؟
وی با استناد به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى»، افزود: خداوند تنها یک نسخه برای اصلاح دنیا بیان میکند و آن «قیام برای خدا» است نه دانشمند شدن و نه ثروتمند شدن و نه مشهور شدن بلکه قیام برای خدا. در اینجا مسئله این است که یک دختر چگونه میتواند «قائم لله» باشد؛ همان مسیری که حضرت زهرا(س) پیمودند و به جامعه مهدوی ختم میشود.
رایزن فرهنگی کشورمان در بیروت با استناد به فرمایش امام علی(ع) مبنی بر اینکه «کسی که میخواهد دیگران را اصلاح کند ابتدا باید خودش را اصلاح کند»، افزود: اگر من تغییر نکنم جامعه هم تغییر نخواهد کرد. جامعه مهدوی و به تعبیر کلی امت اسلامی با انسانهای ناآگاه ساخته نمیشود. بانوان همکیش ما در کشورهای اسلامی باید اهل مطالعه، پرسشگری، شناخت دشمن، پاسخ به شبهات و افزایش بصیرت باشد؛ زیرا جهل بزرگترین مانع ظهور است.