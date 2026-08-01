آغازگر جنگی با کشتار ۱۶۸ کودک دبستانی تنها آمریکاست
مسئول انجمن «ایران ما» در ژاپن در آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشیهای بهجامانده از کودکان شهید میناب در شهر سایاما گفت: آغاز کننده جنگی که در ابتدای سال میلادی با کشتار ۱۶۸ کودک دبستانی همراه بود، تنها آمریکا میتواند باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو نمایشگاهی از عکسها و نقاشیهای بهجامانده از کودکان شهید میناب همزمان با سخنرانی جعفرزاده، فعال صلحطلب و مسئول انجمن «ایران ما» در مرکز تبادل شهروندی شهر سایاما در استان سایتاما ژاپن برگزار شد.
این نمایشگاه همزمان با برگزاری رویداد فرهنگی ضد جنگ در این مرکز و با همکاری چند تشکل مدنی ژاپنی برگزار و در ابتدای آن فیلمی چند دقیقهای با هدف معرفی ایران امروز برای حاضران ژاپنی به نمایش درآمد.
سپس نماینده انجمن ایران به تشریح مظلومیت کودکان میناب پرداخت و اظهار کرد: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در نخستین روز این جنگ بر اثر اصابت موشکهای آمریکایی به یک مدرسه در میناب، ۱۶۸ کودک دبستانی به همراه معلمان خود و تعدادی از والدین حاضر در محل جان باختند. اتفاقی که معدودی از سران سیاسی به آن واکنش نشان ندادند اما برای همگی ملتها محرز بود منشاء پیدایش این جنگ با کدام قدرت نظامی جهان و ایادی آن بوده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه نقاشیهای کودکان بود که پس از حادثه در کولهپشتیهایشان یافت شد، افزود: با همه تلخیهای ناشی از جنگ سوم تحمیلی به ایران اما خرسنیدم ابعاد انسانی این فاجعه در شهرستان میناب که هنوز ابدان کوچک و نحیف برخی از حاضران در مرکز آموزشی شجره طیبه، علیرغم کاوش فراوان پیدا نشده در جنگ روایتها بر همگان عیان شد.
جعفرزاده گفت: بخشی از نمایشگاه دایر شده در شهر مدرن و تازهتاسیس سایاما به عکسهای کودکان قربانی این حادثه اختصاص یافته و بخش دیگر نیز میزبان نقاشیهای آنها را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است؛ آثاری که تصویری ساده و کودکانه از دنیای این کودکان پیش از وقوع فاجعه را به نمایش میگذارد.