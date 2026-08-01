با تمرکز بر نقش زنان در تمدن ایرانی؛
دومین کنفرانس بینالمللی تمدن ایرانی اسلامی در وین فراخوان داد
رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین)، فراخوان رسمی دریافت مقاله برای دومین کنفرانس بینالمللی تمدن ایرانی – اسلامی را با محوریت «نقش زنان در تمدن ایرانی؛ از روزگار باستان تا امروز» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین)، فراخوان رسمی دریافت مقاله برای دومین کنفرانس بینالمللی تمدن ایرانی – اسلامی را با محوریت «نقش زنان در تمدن ایرانی؛ از روزگار باستان تا امروز» منتشر کرد.
این کنفرانس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۵ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۷) بهصورت ترکیبی (حضوری در وین و تهران و همچنین برخط) برگزار خواهد شد و از استادان دانشگاه، پژوهشگران، اندیشمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سراسر جهان برای ارائه مقالات علمی دعوت به عمل آمده است.
این رویداد در ادامه موفقیت نخستین کنفرانس بینالمللی تمدن ایرانی – اسلامی برگزار میشود که در ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ (۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶) در شهر وین، با حضور استادان دانشگاه، ایرانشناسان و پژوهشگران از کشورهای مختلف برگزار شد.
نخستین دوره کنفرانس با استقبال گسترده محافل علمی روبهرو شد و بستری برای گفتوگوی علمی درباره ابعاد مختلف تمدن ایرانی – اسلامی، از جمله هویت تمدنی، زبان و ادبیات فارسی، میراث فرهنگی، فلسفه، هنر، پزشکی، علم، معنویت و آینده مطالعات ایرانشناسی فراهم آورد.
دومین دوره کنفرانس با انتخاب موضوع «نقش زنان در تمدن ایرانی؛ از روزگار باستان تا امروز» درصدد است تصویری علمی، مستند و میانرشتهای از جایگاه و تأثیر زنان در شکلگیری، تداوم و شکوفایی تمدن ایرانی ارائه کند.
برگزارکنندگان بر این باورند که بررسی نقش زنان در عرصههای فرهنگ، دانش، سیاست، حکمرانی، هنر، آموزش، سلامت، معنویت و تحولات اجتماعی، میتواند افقهای تازهای را در مطالعات تمدنی و ایرانشناسی بگشاید.
محورهای اصلی کنفرانس شامل رهبری سیاسی، دیپلماسی و حکمرانی؛ زبان، میراث مکتوب و حافظه فرهنگی؛ علم، سلامت و تحول اجتماعی؛ و معنویت، اخلاق و مرجعیت فکری است. همچنین مقالات تطبیقی، هنری و مطالعات تاریخی و سیاسی مرتبط با موضوع کنفرانس نیز مورد استقبال دبیرخانه قرار خواهند گرفت.
بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (۲۲ اوت ۲۰۲۶) تعیین شده است. مانند کنفرانس اول، مقالات پذیرفتهشده از دومین کنفرانس نیز پس از داوری علمی، در قالب یک مجموعه مقالات علمی بینالمللی به زبان انگلیسی منتشر خواهند شد.
علاقمندان میتوانند برای دریافت شیوهنامه ارسال مقالات و ثبتنام، به پایگاه اینترنتی www. wisdomhouse. at مراجعه کرده یا آثار خود را از طریق نشانیهای office@wisdomhouse. at و wisdomhouse. vienna@gmail. com به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.