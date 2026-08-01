رئیس اداره موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدی شیراز افزود: در شرایطی مانند جنگ، زلزله، آتش‌سوزی، سیل و سایر حوادث غیرمترقبه، نخستین اقدام برای کاهش آسیب به آثار، بسته‌بندی صحیح، جابه‌جایی اصولی و انتقال ایمن آن‌ها به مخازن امن است؛ موضوعی که مستلزم آشنایی کامل نیروهای اجرایی با شیوه‌های نوین حفاظت از آثار است.

نجفی ادامه داد: در این دوره آموزشی که با تدریس دکتر عصمت زندی، از کارشناسان باسابقه وزارت میراث‌فرهنگی، برگزار شد، شرکت‌کنندگان با استانداردهای بسته‌بندی‌اشیا و مدارک، انواع مواد و تجهیزات مورد استفاده، شیوه‌های صحیح حمل‌ونقل آثار و الزامات حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط اضطراری آشنا شدند.

او با بیان اینکه مخاطبان این دوره را معاونان، کارشناسان میراث‌فرهنگی، نیروهای یگان حفاظت، ‌امینان اموال، مسئولان موزه‌ها و موزه‌داران بخش خصوصی تشکیل می‌دادند، تصریح کرد: ارتقای دانش و مهارت این گروه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات احتمالی و حفاظت مؤثر از آثار تاریخی و فرهنگی در زمان وقوع بحران دارد.

رئیس اداره موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس تأکید کرد: در بسیاری از شرایط اضطراری، ممکن است دسترسی به تجهیزات تخصصی محدود باشد؛ ازاین‌رو نیروهای حاضر در صحنه باید بتوانند با بهره‌گیری از امکانات موجود، از ساده‌ترین ابزارها تا تجهیزات حرفه‌ای، از آثار تاریخی و موزه‌ای به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند.

نجفی در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تمرین‌های عملی، زمینه ارتقای آمادگی موزه‌ها و افزایش توان نیروهای اجرایی در حفاظت از میراث‌فرهنگی را فراهم کرده و ضامن صیانت هرچه بهتر از آثار ارزشمند تاریخی برای نسل‌های آینده خواهد بود.