معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر تخصیص اعتبارات لازم برای این پروژه تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای مرمت، بازسازی و بهسازی این اثر اختصاص یافته است.

او در خصوص جزئیات فنی این عملیات افزود: برنامه عملیاتی ما در این پروژه شامل آجرفرش کف، مرمت و استحکام‌بخشی جداره‌ و همچنین بهسازی محیط پیرامونی آب‌انبار است تا علاوه بر حفاظت از کالبد بنا، فضای پیرامون آن نیز برای استفاده شهروندان و گردشگران ساماندهی شود.

شریعتی‌منش با اشاره به جایگاه ویژه شهر سرایان در معماری ایران خاطرنشان کرد: شهر سرایان به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد آب‌انبار فعال در سطح استان، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و معماری کویری دارد و نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از این آب‌انبارها همچنان به عنوان بخشی از هویت شهری توسط مردم بهره‌برداری می‌شوند که این امر گواهی بر زنده بودن میراث کهن در این منطقه است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: حفاظت از این آثار، نه تنها پاسداشت هویت فرهنگی ماست، بلکه به عنوان زیرساختی ارزشمند در حوزه گردشگری، نقش مهمی در توسعه پایدار شهرستان سرایان ایفا می‌کند.