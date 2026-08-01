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فراخوان چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین

فراخوان چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین
کد خبر : 1820869
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فراخوان چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین با عنوان «راوی مسیر» از سوی جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، محور ویژه چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین به احصای مسائل و صورت‌بندی علمی نیازها و ظرفیت‌های مسیر اربعین اختصاص یافته است. این رویداد با تأکید بر این رویکرد که «هر نوآوری با شناخت دقیق مسئله آغاز می‌شود»، از استادان، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای، راویان و زائران دعوت کرده است تا مشاهدات، تجربه‌ها و ایده‌های خود را در قالب طرح مسئله ثبت و ارسال کنند.

برگزیدگان این پویش ضمن تقدیر در آیین اختتامیه، نامزد دریافت جایزه جهانی اربعین خواهند شد و بهترین طرح مسئله و صورت‌بندی علمی آن نیز موفق به دریافت این جایزه ویژه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی پویش مراجعه کرده و آثار خود را تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه ثبت آثار به نشانی https://survey.porsline.ir/s/Xdc3C2og ارسال کنند.

 

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