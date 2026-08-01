فراخوان چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، محور ویژه چهارمین دوره پویش ملی سوغات اربعین به احصای مسائل و صورت‌بندی علمی نیازها و ظرفیت‌های مسیر اربعین اختصاص یافته است. این رویداد با تأکید بر این رویکرد که «هر نوآوری با شناخت دقیق مسئله آغاز می‌شود»، از استادان، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای، راویان و زائران دعوت کرده است تا مشاهدات، تجربه‌ها و ایده‌های خود را در قالب طرح مسئله ثبت و ارسال کنند.

برگزیدگان این پویش ضمن تقدیر در آیین اختتامیه، نامزد دریافت جایزه جهانی اربعین خواهند شد و بهترین طرح مسئله و صورت‌بندی علمی آن نیز موفق به دریافت این جایزه ویژه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی پویش مراجعه کرده و آثار خود را تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه ثبت آثار به نشانی https://survey.porsline.ir/s/Xdc3C2og ارسال کنند.