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فرماندار بوشهر:

بوشهر صاحب قدیمی‌ترین سند مکتوب اجرای تعزیه در کشور است

بوشهر صاحب قدیمی‌ترین سند مکتوب اجرای تعزیه در کشور است
کد خبر : 1820868
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فرماندار بوشهر گفت: بوشهر صاحب قدیمی‌ترین سند مکتوب اجرای تعزیه در کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز گذشته جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵دمحفل آیینی «نوای خون» با حضور جمعی از شبیه‌خوانان برجسته تعزیه استان، فرماندار بوشهر و اقشار مختلف مردم در میدان مسجد سیدالشهدا (ع) کوی تاریخی شنبدی بوشهر برگزار شد.

محمد مظفری، فرماندار شهرستان بوشهر در این مراسم با اشاره به پیشینه غنی و دیرینه آیین تعزیه‌خوانی در این منطقه اظهار کرد: دیرینه‌ترین سند مکتوب مربوط به اجرای تعزیه در کشور، در شهرستان بوشهر و جزیره خارگ به ثبت رسیده است که این امر نشان‌دهنده قدمت و جایگاه ویژه این هنر آیینی در تاروپود فرهنگی این دیار است.

او با بیان اینکه بوشهر در طول تاریخ یکی از قطب‌های مهم و تأثیرگذار تعزیه در کشور بوده است، افزود: در گذشته هر یک از محلات تاریخی بوشهر دارای یک گروه تعزیه اختصاصی بودند، اما متأسفانه به دلیل عدم حمایت‌های لازم طی سالیان گذشته، برخی از این گروه‌ها تضعیف شده‌اند و امروز نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ماهیت کاملاً مردمی این آیین سنتی تصریح کرد: تعزیه یک هنر اصیل نمایشی و کاملاً ایرانی است که همواره از دل باورها و اعتقادات پاک مردم برخاسته است؛ از این رو پاسداری، احیا و تقویت آن وظیفه‌ای همگانی است.

مظفری خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های متولی فرهنگ به این حوزه شد و بیان کرد: نهادهای فرهنگی باید در کنار فعالان و پیشکسوتان تعزیه قرار گیرند و بسترهای لازم را برای حفظ این میراث گران‌بها فراهم کنند، چرا که حمایت از تعزیه، در واقع صیانت از هویت دینی و فرهنگی جامعه است.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالا و پیشینه درخشان بوشهر در حوزه هنرهای عاشورایی، می‌توان با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی، شاهد رونق دوباره گروه‌های تعزیه‌خوانی باشیم تا این سنت ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

 

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