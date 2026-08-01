آمادگی کوهرنگ برای برگزاری جشنواره کوچ عشایر

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جهانبخش امامی روز شنبه ۹ مردادماه جاری گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره های فرهنگی و گردشگری علاوه‌بر معرفی شهرستان کوهرنگ در حوزه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهرنگ افزود: در روند برگزاری جشنواره‌های مختلف مرتبط با این اداره به پیوست‌های فرهنگی توجه می‌شود.

امامی تصریح کرد: نگاه تخصصی در جشنواره‌ها باعث شکل‌گیری رویدادهایی با دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

او یادآور شد: شهرستان کوهرنگ مؤلفه‌های مورد نیاز برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد.