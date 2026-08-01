به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ به همراه مالک اژدری مدیرکل امور روستایی استانداری، مهری جوادی سرپرست معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، محمود خراسانی بخشدار شهداد و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و تخصصی استان، با حضور در روستای جهانی شفیع‌آباد، از نزدیک طرح‌های عمرانی و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه هدف گردشگری را مورد پایش قرار داد.

معاون عمرانی استاندار کرمان در تشریح اهداف این بازدید میدانی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن ۲۵ مهرماه، نخستین سالگرد انتخاب جهانی روستای گردشگری شفیع‌آباد، ارزیابی مستمر و ارتقا زیرساخت‌هایی که جزو امتیازها و اولویت‌های اصلی یک کانون انتخاب جهانی گردشگری محسوب می‌شوند، در دستور کار ویژه معاون عمرانی قرار گرفته است.

او افزود: در این پیمایش میدانی، وضعیت ظرفیت‌های اقامتی و بوم‌گردی‌های احداث‌شده، سامان‌دهی و زیباسازی ورودی روستا، بهسازی، سنگ‌فرش و کف‌سازی معابر و کوچه‌ها، مرمت و احیا نمای دیواره‌های بافت با ارزش روستا، قنات تاریخی و همچنین آخرین اقدامات مرمتی در کاروانسرای تاریخی شفیع‌آباد به صورت کامل و کارشناسی بررسی شد.

ذاکری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی و جمع‌بندی در یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه با حضور اعضای شورای اسلامی، دهیار و مدیران کل استانی تصریح کرد: در این جلسه، ضمن احصا دقیق نیازمندی‌ها و چالش‌های موجود، هماهنگی‌های لازم بین‌دستگاهی انجام شد، بر این اساس جدول زمان‌بندی اجرا و تکمیل پروژه‌ها به تمامی دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و لازم است تمامی تکالیف تعیین‌شده تا پیش از ۲۵ مهرماه سال‌جاری به بهره‌برداری برسند.

معاون استاندار کرمان در پایان با تاکید بر لزوم حرکت جهادی در توسعه روستایی استان بیان کرد: انتظار داریم با هم‌افزایی مسئولان محلی و استانی، این اتفاق مبارک با قوت و جهش ویژه به پیش برود تا بتوانیم از تجربه موفق شفیع‌آباد به عنوان یک الگوی استاندارد، برای آماده‌سازی و ثبت جهانی سایر روستاها و شهرهای واجد شرایط استان کرمان در سال جاری بهره ببریم.