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بازگشت لبخندهای اکبر عبدی به تلویزیون

بازگشت لبخندهای اکبر عبدی به تلویزیون
کد خبر : 1820861
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تلویزیون برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره زنده‌یاد اکبر عبدی، پس از ایام محرم و صفر سریال پخش نشده‌ی «ماه عسل» را روی آنتن می‌برد؛ مجموعه‌ای که آخرین حضور این بازیگر محبوب در قاب تلویزیون را به تصویر می‌کشد.

بازگشت لبخندهای اکبر عبدی به تلویزیون
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «ماه عسل» تولید مرکز سیمافیلم، اثری طنز با محوریت ازدواج دانشجویی است؛ روایتی متفاوت از چالش‌ها و شیرینی‌های آغاز یک زندگی.

اکبر عبدی در این مجموعه نقش پدر حسام، شخصیت اصلی داستان را ایفا کرده و با بازی گرم و شیرین خود، بار دیگر لبخند را به مخاطبان هدیه می‌دهد.

تهیه‌کنندگی سریال «ماه عسل» را مرتضی رزاق‌کریمی و کارگردانی آن را منوچهر هادی برای مرکز سیمافیلم بر عهده دارند.

 

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