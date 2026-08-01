در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
تبدیل عمارت خسروآباد سنندج به یکی از شاخصترین کاخموزههای ایران/ افتتاح در هفته دولت هدفگذاری شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان از ادامه عملیات مرمت و تجهیز عمارت تاریخی خسروآباد برای تبدیل آن به کاخموزه خبر داد و گفت: با وجود خسارت ۴۸ میلیارد تومانی این بنای ارزشمند در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تلاشها برای بهرهبرداری از این مجموعه در هفته دولت با شتاب ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پویا طالبنیا با اشاره به سفر آبانماه سال گذشته وزیر میراثفرهنگی به استان کردستان به ایلنا گفت: در جریان این سفر، وزیر میراثفرهنگی پس از بازدید از عمارت خسروآباد، دستور اکید داد این بنای تاریخی به کاخموزه تبدیل شود؛ موضوعی که پیش از آن نیز از برنامههای اولویتدار استان برای احیای این مجموعه تاریخی بود.
وی با بیان اینکه عمارت خسروآباد یکی از مهمترین بناهای تاریخی غرب کشور به شمار میرود، افزود: این عمارت متعلق به دوره قاجار است و علاوه بر مردم سنندج، برای همه ایرانیان از جایگاه هویتی و تاریخی ویژهای برخوردار است.
خسروآباد نماد پیروزی در جنگ با عثمانی
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان درباره پیشینه تاریخی این مجموعه گفت: عمارت خسروآباد در دورهای ساخته شد که جنگ میان ایران و امپراتوری عثمانی جریان داشت و والی کردستان فرماندهی نیروهای ایرانی را برعهده داشت. پس از پیروزی ایران در این نبرد، این مجموعه به نوعی نماد این پیروزی تاریخی شد و ساخت آن نیز با همین رویکرد شکل گرفت.
طالبنیا با اشاره به ساختار اولیه این مجموعه تاریخی اظهار کرد: خسروآباد تنها یک عمارت نبوده، بلکه در اصل یک چهارباغ بزرگ بوده است. در طول دورههای مختلف تاریخی بخشهایی از باغ به مالکیت خصوصی درآمد و به تدریج ساختوسازهای مسکونی در آن شکل گرفت، اما کوشک اصلی باغ و هسته تاریخی مجموعه همچنان باقی مانده و فضای گسترده آن حفظ شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه در دو مقطع از دوره قاجار نیز الحاقات و توسعههایی داشته است. پس از دستور وزیر، مطالعات محتوایی و طرح تبدیل عمارت به کاخموزه تهیه و پس از تأیید وزارتخانه، عملیات اجرایی آغاز شد و برنامهریزی بر این بود که این پروژه تا نوروز امسال به بهرهبرداری برسد.
خسارت جنگ در عمارت خسروآباد به ۴۸ میلیارد تومان رسید
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به آسیبهای وارد شده به عمارت خسروآباد در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: متأسفانه این بنای تاریخی در حملات اخیر خسارتهای قابل توجهی دید و برآورد کارشناسان نشان میدهد میزان خسارت وارده به حدود ۴۸ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، بخش عمده خسارتها مربوط به تزئینات وابسته به بنا، از جمله درها، پنجرهها و ارسیهای تاریخی بوده و دو تا سه بخش از ساختمان نیز آسیبهای جدی دیده است.
طالبنیا افزود: در نخستین مرحله، اقدامات حفاظتی و استحکامبخشی بخشهای آسیبدیده انجام شد و همزمان مرمت قسمتهایی که از آسیب مصون مانده بودند با سرعت ادامه یافت تا روند آمادهسازی پروژه متوقف نشود.
وی با بیان اینکه تاکنون دو بخش اصلی عمارت آماده بهرهبرداری شده است، گفت: عملیات محوطهسازی مجموعه نیز به پایان رسیده و در بازدید اخیر رئیس ادارهکل موزههای کشور از این پروژه، بر تسریع روند تکمیل آن تأکید شد.
عمارت خسروآباد در هفته دولت بازگشایی می شود
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: تأکید وزیر میراثفرهنگی نیز بر این است که مجموعه در هفته دولت آماده افتتاح و در معرض بازدید عموم قرار گیرد. بر همین اساس، با تزریق اعتبارات و تسریع عملیات اجرایی تلاش میکنیم در فرصت باقیمانده، فازهای بعدی پروژه را نیز به سرانجام برسانیم.
وی درباره مراحل اجرای پروژه گفت: این طرح در دو فاز دنبال میشود؛ فاز نخست شامل مرمت و احیای بنای تاریخی و فاز دوم مربوط به تجهیز و آمادهسازی کاخموزه است.
طالبنیا در پایان با اشاره به جایگاه ملی این پروژه گفت: با تکمیل عملیات مرمت و تجهیز، کاخموزه خسروآباد پس از کاخموزههای نیاوران، سعدآباد و گلستان، بدون تردید یکی از شاخصترین و مهمترین کاخموزههای کشور خواهد بود.