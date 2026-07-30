«صد سال به این سالها» به اکران آنلاین رسید
فیلم سینمایی «صدسال به این سالها» ساخته سامان مقدم در فیلم نت اکران آنلاین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «صدسال به این سالها» به نویسندگی و کارگردانی سامان مقدم و تهیهکنندگی مرتضی شایسته برای اولین بار در فیلم نت بهطور اختصاصی به نمایش در آمد. برای این فیلم زیرنویس ویژه ناشنوایان نیز در نظر گرفته شده است.
این فیلم دیدهنشده سینمای ایران از ساعت 6 عصر پنجشنبه 8 مرداد 1405 در بخش سینما آنلاین فیلم نت اکران آنلاین خود را آغاز کرد.
«صد سال به این سالها» که در موسسه سینمایی هدایت فیلم تولید شده است، روایتگر زندگی زنی است که در طول سی سال اتفاقات مختلفی را تجربه میکند.
فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، علی شادمان، نگار جواهریان، علی قربانزاده، امیرحسین آرمان، بهاره افشاری، ابراهیم آبادی، کامیار شایان آزاد، فریبا جدیکار، پوریا پرستویی، مهیار پور حسابی از جمله بازیگران این اثر هستند.
برخی از عوامل این فیلم ۱۰۶ دقیقه ای عبارتند از نویسنده و کارگردان: سامان مقدم، تهیه کننده: مرتضی شایسته، موسیقی: کارن همایونفر، فیلمبردار: محمود کلاری، تدوینگر: محمدرضا مویینی.
سامان مقدم کارگردان «صدسال به این سالها» پیش از این سریال «افعی تهران» را برای فیلم نت ساخته است که جزو سریال های محبوب فیلم نت محسوب میشود.
فیلم صد سال به این سال ها در فیلم نت تماشا کنید.