به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، دکتر محسن گرجی، با اشاره به اینکه «لباس‌های مجازی یکی از حوزه‌هایی است که در بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس باید مورد توجه قرار گیرد» گفت: امروز شرکت‌هایی در سطح بین‌المللی شکل گرفته‌اند که به تولید «لباس‌های مجازی» می‌پردازند؛ محصولاتی که اساساً برای پوشیده‌شدن در دنیای واقعی تولید نمی‌شوند و کاربرد آنها در تولید محتوای فضای مجازی، فعالیت اینفلوئنسرها و همچنین محیط بازی‌های دیجیتال است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با اشاره به «ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه کسب‌وکار و تصمیم‌گیری، بر ضرورت آشنایی فعالان صنعت مد و لباس با روش‌های کسب درآمد از این فناوری» تأکید کرد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در ادامه این نشست‌ها مورد توجه قرار گیرد، آموزش مسیرهای کسب درآمد از هوش مصنوعی و انتقال تجربه فعالانی است که در این حوزه، به‌ویژه در عرصه بین‌المللی، فعالیت می‌کنند.

گرجی، «ایجاد ارزش برای اعضای این شبکه» را از اهداف مهم تداوم این نشست‌ها عنوان کرد و افزود: می‌توان در نشست‌های آینده، مجموعه‌ای از برندها را گرد هم آورد و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان حوزه هوش مصنوعی را برای کمک به برندها در زمینه بازاریابی، توسعه کسب‌وکار و ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های موجود به اشتراک گذاشت.

وی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌های تخصصی و «میز مشترک» میان فعالان تأکید کرد و گفت: می‌توان با تشکیل گروه‌ها و کلاسترهای تخصصی، زمینه گفت‌وگوی بیشتر میان فعالان را فراهم کرد تا این شبکه هم به توسعه زیست‌بوم مد و لباس کشور و هم به رشد و توسعه خود اعضا کمک کند.

گرجی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نهادهای مرتبط با صنعت مد و لباس، بر ضرورت تقویت تعامل با مجموعه‌های علمی و فناوری کشور تأکید کرد و گفت: می‌توان زمینه همکاری و تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را برای توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی و بررسی امکان تخصصی‌تر شدن بخشی از این ظرفیت‌ها در حوزه مد و لباس دنبال کرد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین از تشکیل «کمیته هوش مصنوعی کارگروه» خبر داد و گفت: این کمیته با هدف پیگیری و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فناوری و تخصصی فعالان این حوزه تشکیل خواهد شد؛ موضوعی که پیش‌تر در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت توجه به آن تأکید شده بود.

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رییس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران نیز در این نشست با اشاره به سرعت تحولات فناوری و ضرورت تغییر نگرش نسبت به آینده گفت: باید ذهنیت خود را نسبت به الگوهای گذشته تغییر دهیم؛ چرا که آموزش و مهارت‌آموزی در حال تحول است و حرکت به سمت آموزش‌های آنلاین، یکی از نخستین نشانه‌های این تغییرات به شمار می‌رود.

سومبات هاکوپیان با اشاره به «تحولات اقتصادی ناشی از فناوری‌های نوین» افزود: در آینده، هزینه تولید بسیاری از کالاها می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد و این موضوع ظرفیت‌هایی را برای کاهش فقر و دسترسی گسترده‌تر به محصولات ایجاد می‌کند.

وی بر ضرورت «آمادگی برای تغییرات بازار کار» تصریح کرد و گفت: ممکن است برخی مشاغل در آینده از بین بروند، اما مشاغل جدیدی جایگزین آنها خواهند شد؛ بنابراین باید آمادگی یادگیری و کسب مهارت‌های جدید را داشته باشیم.

وی با مهم ارزیابی کردن «اهمیت تداوم گفت‌وگو میان فعالان این حوزه» پیشنهاد کرد: نشست‌های تخصصی و گروه‌های کوچک‌تر شکل بگیرد تا فعالان در حوزه‌های مشترک، مسائل و تجربیات خود را عمیق‌تر بررسی و به راهکارهای عملی دست پیدا کنند.

بنابراین گزارش، در این نشست، حاضران در محیطی صمیمی و دغدغه‌مند، به بیان تجربیات، دغدغه‌ها و ارائه پیشنهادهای خود پرداختند.

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